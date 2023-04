Alelo fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema

Usuários do cartão de refeição e alimentação Alelo não conseguem realizar pagamentos neste sábado (1º). Segundo relatos no Twitter , ao tentar realizar o pagamento nas maquininhas, a mensagem "instituição sem comunicação" aparece. Muitos informam que tiveram que sair sem suas compras após horas no supermercado. Dados da plataforma Downdetector mostram um pico de 166 reclamações às 13h09.

Por conta do erro, crescem no Google Trends buscas pelo telefone e Central de Atendimento (SAC) do Alelo, informações que podem ser encontradas no site oficial do serviço (https://www.alelo.com.br/meucartao/telefone), sem parênteses. No Twitter, o Alelo informa que o time responsável está verificando a falha.

Segundo a plataforma Downdetector, a instabilidade iniciou por volta das 10h54 e rapidamente ganhou força, chegando ao seu ápice com 166 reclamações às 13h09. Já na plataforma Google Trends, os gráficos mostram um aumento de buscas pelo termo no mesmo horário. Algumas das palavras-chaves relacionadas são "Alelo fora do ar", "sac Alelo" e "atendimento Alelo telefone".

