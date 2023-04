Amazon dá detalhes sobre conexão secreta que já cobre 90% dos EUA

O resultado foi divulgado junto com o anúncio de que desenvolvedores podem solicitar gratuitamente um kit de testes para validarem a amplitude da cobertura Sidewalk IoT ( Internet das Coisas ), à medida que constroem dispositivos compatíveis com a tecnologia.

A ferramenta criada pela Amazon é uma rede comunitária compartilhada de baixa potência e longa distância (LPWAN) que tem como objetivo auxiliar a próxima onda de dispositivos conectados. O termo “comunitário” e "compartilhado" vem do fato de que a ferramenta usa uma pequena largura de banda da conexão de internet para transformar os dispositivos compatíveis ao redor como espécies de “roteadores” para outros gadgets.

Dispositivos que funcionam com o Amazon Sidewalk

O conjunto acima é responsável por fazer a ponte para o acesso à internet usando gateways compatíveis com o Sidewalk nas proximidades – como os alto-falantes inteligentes Echo Show 10, Echo e Echo Dot.

A rede Sidewalk deve beneficiar as câmeras de vigilância da Ring, marca que pertence à Amazon. Elas consegue, enviar notificações sobre movimento próximo à residência da pessoa mesmo sem conexão do aparelho com a internet.