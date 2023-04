American Horror Story terá Kim Kardashian e Emma Roberts na 12ª temporada

A 12ª temporada de American Horror Story terá a empresária e socialite Kim Kardashian em seu elenco, conforme anúncio feito no seu Instagram nesta segunda-feira (10). Além da celebridade, outro nome confirmado é o da atriz Emma Roberts, que regressará à série depois de sua estreia no projeto na terceira temporada. O nome da nova season será Delicate, que é baseado no próximo romance de Danielle Valentine, chamado Delicate Condition. Vale lembrar também que aqui no Brasil o seriado de terror está disponível na íntegra no catálogo da Star+.