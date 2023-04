Anatel abre processo contra Claro por queda no serviço de telefonia

A superintendente de Relações com Consumidores na Anatel, Cristiana Camarate, explicou que inicialmente será instaurado um processo de acompanhamento. Ele poderá ser convertido num processo sancionatório, em que a empresa corre o risco de levar multa e outras penalizações. A Claro deverá propor soluções para contornar as variadas queixas detectadas na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida. O TechTudo entrou em contato e aguarda um posicionamento da companhia.

Em linhas gerais, Camarate explica que houve aumento da satisfação com a banda larga fixa, quando consideradas todas as empresas do setor. Por outro lado, a internet móvel passou por uma queda na avaliação. Os clientes mais afetados são aqueles que utilizavam os serviços da Oi Móvel. Atualmente, a empresa foi diluída e os consumidores migraram para Claro, TIM e Vivo.