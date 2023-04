Anatel anuncia medida contra fraudes em portabilidade de celular

Mesmo que tenha respondido positivamente à mensagem, o cliente poderá solicitar o cancelamento se mudar de ideia. A nova medida começa a valer a partir de segunda-feira (24) para números de pessoas físicas com o DDD 64 e deve contemplar as demais regiões gradualmente nos próximos dias.

Interessados na mudança devem entrar em contato com a empresa para a qual desejam migrar e solicitar a portabilidade. Assim que o procedimento tiver início, o consumidor deve informar alguns dados, entre eles o número do celular e a prestadora atual.

Com a nova regra, a pessoa será questionada via SMS sobre o pedido de migração e precisa responder “SIM” ao contato que enviou a mensagem. Se estiver tudo certo com os dados e com a solicitação, a consolidação do processo deve acontecer em até três dias.