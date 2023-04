Anatel autoriza internet 5G pura em mais 282 cidades; veja a lista

O grupo que coordena as metas do 5G, apelidado de Gaispi, estima que a nova rodada de liberação da rede pura pode beneficiar quase 9 milhões de habitantes. Ao todo, 964 municípios brasileiros comportam a internet 5G na frequência de 3,5 GHz. A reunião do Gaispi ocorrerá na próxima semana, mas o presidente do grupo, Moisés Queiroz, dá a liberação como certa.

As operadoras de telecomunicações utilizam três métodos diferentes para implementar o 5G no país. O 5G DSS funciona na mesma frequência – ou seja, o “caminho” no ar – do 4G. Mais avançado, o 5G NSA trafega numa frequência diferente, mas parte da sua infraestrutura depende de equipamentos que também funcionam no 4G. Já o 5G SA (ou 5G puro) é completamente independente, com uma estrutura própria.