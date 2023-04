Apple estuda AirPods com tela touch no estojo de carregamento

Novos AirPods podem vir com um estojo de carregamento com tela touchscreen. De acordo com um documento registrado pela Apple no escritório de patentes e direitos de marca dos Estados Unidos, o display ficaria na parte frontal do case e teria uma interface similar à do relógio inteligente Apple Watch. Na tela, seria possível conferir e controlar qual música está sendo reproduzida nos fones Bluetooth e visualizar notificações e outras informações úteis do dispositivo conectado aos AirPods.