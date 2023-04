Apple prepara fones de ouvido com USB-C, mirando no iPhone 15

De acordo com o site especializado MacRumors, os novos EarPods se conectariam diretamente à porta USB-C dos novos modelos de iPhone, sem a necessidade de um adaptador. Além dos fones com fio e do smartphone, estima-se que novos AirPods e fones Beats sejam lançados com a nova conexão em breve.

1 de 2 EarPods da Apple podem ganhar versão com USB-C para acompanhar mudança de conectividade dos iPhones — Foto: Marlon Câmara/TechTudo EarPods da Apple podem ganhar versão com USB-C para acompanhar mudança de conectividade dos iPhones — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

Atualmente, a Apple disponibiliza dois fones de ouvido com fio, um com conector Lightning e outro com um plug 3,5 mm. Ambas as versões custam R$ 219 no site oficial da empresa e R$ 190 na Amazon. Os primeiros AirPods, fones Bluetooth da companhia, foram lançados em 2016 e, a partir de 2020, a marca deixou de incluir os EarPods na caixa dos iPhones — que também passaram a ser comercializados sem o carregador.

Além dos EarPods, outros acessórios também devem mudar para USB-C no futuro. Conforme informações publicadas anteriormente pelo analista Ming-Chi Kuo, os estojos de carregamento dos AirPods, a bateria MagSafe e o trio Magic Keyboard, Trackpad e Magic Mouse também estarão adaptados à tecnologia em alguns anos.

2 de 2 Estojo de carregamento dos AirPods também deve ser adaptado para USB-C — Foto: Divulgação/Apple Estojo de carregamento dos AirPods também deve ser adaptado para USB-C — Foto: Divulgação/Apple

O movimento para transição dos produtos Apple para a porta USB-C ganhou força após a União Europeia ter decidido que todos os celulares vendidos nos países do bloco deverão contar com a tecnologia até dezembro de 2024. Diante disto, a empresa americana será obrigada a produzir iPhones com USB-C para atender a este importante mercado.

Da mesma forma como acontece com a entrada Lightning, a porta USB-C do iPhone 15 deve se conectar apenas com cabos certificados pela Apple. De acordo com um rumor que veio à tona na rede social chinesa Weibo — rede social similar ao Twitter —, a Apple desenvolveu uma placa de circuito integrado (CI) personalizada para USB-C, mas que funciona de forma semelhante ao que se tem hoje no Lightning. Hoje, esse CI trabalha como um tipo de chip autenticador, que informa ao iPhone que aquele acessório conta com a cerificação "MFi".

O selo "MFi" (Made for iPhones, ou "feito para iPhones") significa que um produto é certificado pela própria Apple e apresenta compatibilidade total com o iPhone. Atualmente, quando um cabo Lightning sem o selo é inserido em um smartphone da Apple, é comum ver o aviso "Este acessório não é compatível" na tela. Seguindo o mesmo padrão, é bem provável que o o iPhone 15 também exiba o mesmo aviso na tela, caso seja plugado a um acessório USB-C não certificado pela empresa.

Com informações de MacRumors e 9to5Mac

Gostou dos produtos? Compre aqui COM FIO Apple EarPods com conector Lightning R$ 190 Ir à loja