Apple prepara grande atualização para Apple Watch ainda em 2023

Apesar de não especificar quais seriam essas novidades, Gurman acredita que o novo sistema deverá ter mais recursos novos do que o hardware do Apple Watch em si. Comenta-se nos bastidores que a próxima versão do watchOS estaria recheada com mais ferramentas inéditas do que o iOS 17, o sistema para iPhone, que também deve ser apresentado em 2023.