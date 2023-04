Apple tem queda de 40% em vendas de Macs; mercado de PCs também encolhe

A Apple sofreu uma queda de 40% nas vendas de computadores Mac. O dado é de um relatório do IDC, instituto que é referência global em análise de mercado, divulgado na segunda-feira (10). De acordo com o documento, a remessa de PCs da maçã para as lojas diminuiu no "ano a ano" referente ao primeiro trimestre de 2023. A situação da Apple é quase a mesma que a de outras fabricantes, que também viram uma queda nas vendas dos equipamentos após passar o boom gerado pela pandemia da Covid-19 .

Apesar de todas as marcas estarem passando pela mesma situação, o caso da Apple parece ainda pior. O setor de computadores pessoais, como um todo, teve uma queda de 29% no mesmo período, número bem menor que o enfrentado pela gigante da maçã. Segundo o IDC, foram vendidos cerca de 4,1 milhões de Macs ao redor do mundo entre janeiro e março deste ano, enquanto a Lenovo, líder da indústria, vendeu mais de 12 milhões, apesar da recessão.

2 de 3 Gráfico da IDC mostra o comparativo de vendas do primeiro trimestre. — Foto: Reprodução/IDC Gráfico da IDC mostra o comparativo de vendas do primeiro trimestre. — Foto: Reprodução/IDC

Durante o período mais crítico da pandemia, entre março de 2020 e o final de 2021, muitas pessoas compraram computadores e notebooks, ou trocaram os seus antigos, para trabalhar e estudar em casa. Além disso, muitas empresas continuaram adotando o home office nos meses subsequentes, mesmo depois da reabertura pós-vacina. Por conta disso, quando se compara o período atual com os anteriores, a queda nas vendas tem se mostrado bem acentuada.

Segundo análise do site especializado 9to5Mac, a queda da Apple parece mais alta porque a companhia teve um enorme sucesso nas vendas do MacBook Pro com chip M1, o primeiro notebook da maçã que não possui uma CPU da Intel. O grande interesse dos fãs pela novidade não se repetiu com o lançamento do modelo com chip M2.

3 de 3 MacBook Pro com M2 não teve o mesmo sucesso de vendas do M1 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro com M2 não teve o mesmo sucesso de vendas do M1 — Foto: Divulgação/Apple

Outro respeitável instituto de pesquisa de mercado que lançou sua própria análise foi a Canalys, mas com alguns números diferentes. Neste relatório, a queda na venda de PCs ficou em torno de 33% no primeiro trimestre, enquanto a Apple teria observado uma queda de 45,5%. Em ambos os casos, a Lenovo lidera o ranking de vendas, seguida por HP, Dell e Apple, com a Asus fechando o top 5.