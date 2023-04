ROG Phone 7 é anunciado pela Asus com foco no público gamer

Além disso, a ficha técnica do ROG Phone 7 inclui itens de ponta, como o processador Snapdragon 8 Gen 2 (Qualcomm), a memória RAM de até 16 GB (LPDDR5X) e o armazenamento de até 512 GB. As encomendas no exterior começam hoje mesmo. A Asus informou ao TechTudo que as vendas no Brasil estão previstas para o início do segundo semestre.

A Asus ressalta a presença da câmara de vapor de ciclo rápido. Parte do sistema de resfriamento, ela fica no coração do telefone para impedir que o ROG Phone 7 alcance altas temperaturas. Outra tecnologia presente em gerações anteriores e que se repete aqui é a bateria (6.000 mAh) que se divide em duas células, o que na prática possibilita uma recarga mais eficiente.

O ROG Phone 7 traz o que há de mais avançado na indústria. A começar pela tela AMOLED de 6,78 polegadas com taxa de atualização de 165 Hz. Os elementos da tela são renovados numa frequência maior do que em outros telefones, o que eleva a qualidade gráfica dos jogos.

A ficha técnica do celular Asus menciona Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm – um processador octa-core que chega a 3,2 GHz; placa gráfica Adreno 740, da Qualcomm; pico de brilho de 1.500 nits; proteção Gorilla Glass Victus; suporte a HDR 10; RAM de até 16 GB; e armazenamento de até 512 GB.

De acordo com a fabricante, a nova consegue desempenho computacional 15%, performance gráfica 20% superior e também gasta 15% menos energia.

O smartphone fica parecido com um console portátil de videogame graças aos controles ultrassônicos da grife AirTrigger. Eles ficam nas laterais, como mais uma opção para interagir com os games. Segundo a Asus, há ainda 10 controles de movimento e um motor linear do eixo X para feedback tátil. O modelo conta com suporte ao recurso de Mapeamento de Vibração, que melhora a experiência de toque e permite ajustes na resposta tátil dos botões virtuais da tela.

Todos os principais recursos de conectividade estão presentes: Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), Bluetooth 5.4 e internet 5G.

O ROG Phone 7 roda sistema Android 13 e interface ROG UI, da própria Asus. A versão Ultimate se diferencia da tradicional pela pequena tela externa para exibição de informações extras. O kit dela acompanha o Portal AeroActive, um acessório que melhora a dissipação de calor.

A fabricante promete duas novas versões de sistema Android (portanto, até a geração 15) e quatro anos de pacotes de segurança. As informações foram repassadas por representantes da empresa durante um encontro com a imprensa.

