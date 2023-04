O notebook traz ainda um sistema de refrigeração com metal líquido, que promete reduzir a temperatura do processador para garantir mais potência. O ROG Strix G16 já está disponível para compra nos canais oficiais de vendas da Asus.

1 de 2 Asus ROG Strix G16 chega ao Brasil com ficha técnica poderosa — Foto: Divulgação/Asus Asus ROG Strix G16 chega ao Brasil com ficha técnica poderosa — Foto: Divulgação/Asus

Ficha técnica do Asus ROG Strix G16

A ficha técnica do ROG Strix G16 chama a atenção pelos componentes de ponta e de gerações recentes. O processador Intel Core i9 de última geração conta com 24 núcleos, sendo 8 dedicados a performance e 16 para eficiência. São 32 threads, com clock base de 2.2 GHz e turbo de até 5,6 GHz. A promessa é de performance 46% superior na comparação com o chip equivalente da 12ª geração da Intel. O TDP é de 65 W.

Em vídeo, a Asus trouxe a recente RTX 4060, da Nvidia. A GPU tem suporte a tecnologias recentes, como Ray Tracing e DLSS 3.0. Em comparação com a RTX 3060, de 2022, a promessa é de entrega até 17% superior com o mesmo TGP, de 140 W. Também há compatibilidade com a tecnologia G-Sync, da Nvidia.

2 de 2 ROG Strix G16 tem processador Intel de 13ª geração — Foto: Divulgação/Asus ROG Strix G16 tem processador Intel de 13ª geração — Foto: Divulgação/Asus

O display de 16 polegadas tem resolução Full HD+ (1.920 x 1.200 pixels) e taxa de atualização de 165 Hz, número considerado bastante razoável para jogos recentes com cenas rápidas. Há suporte a 100% do padrão de cores sRGB e compatibilidade com a tecnologia Dolby Vision. A promessa é de imagens mais realistas e vivas.