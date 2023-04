Banco do Brasil fora do ar? App está instável hoje, indicam usuários

O app do Banco do Brasil está fora do ar nesta quinta-feira (6), apontam relatos de usuários nas redes sociais. De acordo com os correntistas, o aplicativo do banco não conecta e não permite acesso às principais funções, incluindo pagamento de boletos e transferências via Pix. Dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que a instabilidade do app iniciou às 10h32 de hoje, atingindo um pico de 315 reclamações às 11h02. O problema parece afetar tanto a versão de Android , quanto a de iPhone ( iOS ).

O TechTudo entrou em contato com o Banco do Brasil para entender o que ocasionou a instabilidade e se há alguma previsão para retorno à normalidade. A assessoria informou que o problema se tratou de uma intermitência momentânea no acesso ao app Pessoa Física, mas que o serviço já reestabelecido.

Nas redes sociais, usuários apontam para o timing ruim da queda do aplicativo do Banco do Brasil, já que hoje, quinta-feira (6), é um dia em que muitos correntistas realizam pagamentos pelo app, incluindo aluguel, cartão de crédito e mais. O Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, indica que, na última hora de hoje, houve aumento súbito nas pesquisas por termos como "Pix Banco do Brasil fora do ar" e "App Banco do Brasil fora do ar hoje".

O aplicativo recebeu a última atualização no Android no dia 31 de março, enquanto no iPhone isso aconteceu no dia 24. A pane, ao que tudo indica, é geral, portanto é possível que simplesmente atualizar o app não solucione a queda. O indicado, neste caso, é aguardar a resolução oficial do Banco do Brasil - que, vale lembrar, ainda não se posicionou sobre a falha do aplicativo.

Abaixo, veja as principais reclamações dos usuários sobre o aplicativo do Banco do Brasil fora do ar hoje (6).

