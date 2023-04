Beats Studio Buds+: novo irmão dos AirPods vaza e deve chegar em breve

O Beats Studio Buds+ apareceu à venda em uma página da Amazon , na madrugada de quarta-feira (26), antes mesmo de ter sido oficialmente lançado. De acordo com o site especializado MacRumors, o fone de ouvido Bluetooth da Apple foi listado com lançamento para o dia 18 de maio a um preço de US$ 169,95, cerca de R$ 851 na cotação atual do dólar, sem contar impostos. A página da varejista já foi retirada do ar, mas enquanto esteve disponível revelou novos possíveis recursos e detalhes do produto. Dentre eles, o que mais chamou atenção foi o design transparente da case de carregamento dos fones.

Além do estojo de carregamento que deixa seus componentes internos à mostra, o Studio Buds+ deve vir nas cores preta e marfim, de acordo com a listagem. No mais, a Apple parece ter mantido a aparência compacta do Beats Studio Buds atual, sem as hastes que caem abaixo das orelhas, como na linha AirPods.

1 de 2 Beats Studio Buds+ aparecem à venda na Amazon antes do lançamento — Foto: Reprodução/Amazon Beats Studio Buds+ aparecem à venda na Amazon antes do lançamento — Foto: Reprodução/Amazon

👉 Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Opine no Fórum do TechTudo

O Beats Studio Buds+ pode ter uma autonomia de bateria de até 36 horas, se combinado com o estojo de carregamento. Isto significa 12 horas a mais de duração em relação ao seu antecessor, que alcança a marca de 24 horas de funcionamento. As informações divulgadas no vazamento também revelam que a case do novo dispositivo será semelhante à atual, com exceção ao peso. A nova versão pesará cerca de 110 g, enquanto a anterior pesa 127 g.

2 de 2 Beats Studio Buds original, lançado em 2021 — Foto: Divulgação/Apple Beats Studio Buds original, lançado em 2021 — Foto: Divulgação/Apple

Outro diferencial está nos microfones, que são três vezes maiores nas saídas de ar. Aliado a um processador mais potente, o upgrade deve oferecer ao Studio Buds+ até 1,6 vez mais cancelamento de ruído ativo e um desempenho até 2 vezes melhor no modo "Transparência", em relação aos Studio Buds originais. De acordo com a listagem, o modelo também suportará o modo de "Áudio Espacial", recurso que promete uma experiência de áudio multidimensional, adicionando espaço, claridade e profundidade à reprodução sonora.

Ainda de acordo com a página da Amazon, os novos Studio Buds também estarão disponíveis com quatro opções de tamanho na ponta auricular para um encaixe mais confortável. Além disso, o aparelho deve oferecer emparelhamento com um toque tanto para dispositivos iOS quanto para Android, troca automática entre dispositivos e compatibilidade com o aplicativo de rastreamento "Find My" da Apple e com a Siri.