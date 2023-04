BGS 2023 confirma datas em outubro e venda de ingressos começa neste mês

A Brasil Game Show 2023, feira também conhecida como BGS, será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro de 2023. A venda de ingressos começará a partir do dia 20 de abril no site oficial do evento, e usuários poderão comprar o primeiro lote com 50% de desconto. Vale lembrar que os valores vão desde R$ 99, por um único dia, 13 de abril, até R$ 1.999, pelo Passaporte Camarote. Inclusive, é possível garantir preços de meia-entrada ao doar 1 kg de alimento não perecível.