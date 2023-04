C6 Bank fora do ar hoje: app não conecta ao servidor, dizem usuários

O C6 Bank está fora do ar para alguns usuários nesta quinta-feira (6), indicam relatos publicados no Twitter. De acordo com correntistas do banco digital, disponível para Android e iPhone (iOS), não é possível logar nem fazer transações como Pix ou pagamento de boletos pelo app. Dados do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços digitais, indicam que a instabilidade começou por volta das 14h51, atingindo um pico de 262 reclamações às 15h06.