Cadeira de escritório: as melhores opções de 2023

Quem trabalha por muitas horas sentado, seja em home office ou presencialmente, precisa investir em uma boa cadeira de escritório para garantir conforto e bem-estar com a ergonomia correta. Por isso, a Americanas lista algumas dicas para você fazer sua pesquisa e indica algumas das melhores cadeiras de escritório do mercado. Veja a seguir.

Qual é o melhor tipo de cadeira de escritório?

Ao pesquisar mobiliário para escritório e home office, você vai encontrar algumas categorias como cadeira recepção e cadeira secretária, que não são as melhores escolhas para quem deseja mais conforto e ergonomia. A melhor recomendação é focar sua busca em cadeiras de diretor e de presidente, que são as mais completas em ajustes, contam com materiais de qualidade e são mais indicadas para uso prolongado.

Uma boa cadeira para o trabalho, principalmente no computador, deve ter:

encosto com suporte para a lombar e boa largura. É desejável que o encosto seja reclinável e o ângulo entre as coxas e o torso fique entre 90º e 105º. Para cadeiras com ajuste de inclinação, mantenha em uma posição confortável nesse intervalo.

o assento deve ter espaço para as coxas com estabilidade e conforto. As pernas e cintura devem ficar devidamente apoiadas, sem tensão muscular. Os joelhos devem ficar dobrados e relaxados em 90º, com os pés totalmente apoiados no chão ou em um apoio de piso.

os apoios laterais devem deixar os braços em ângulo de 90° com a mesa, sem causar tensão nos ombros.

e falando da altura, o ideal é buscar uma cadeira com regulagem. As mesas de escritório têm altura padrão entre 65 cm e 70 cm, então, a compensação para uma boa postura é realizada com a cadeira. A elevação do assento pode variar de 40 cm a 55 cm, dependendo da sua altura. O importante é ficar confortável, com braços e ombros relaxados, coxas no assento e os pés no chão ou em um apoio fixo.

Como pesquisar uma boa cadeira de escritório?

Para atender as questões que pontuamos acima, uma boa cadeira de escritório precisa oferecer suporte para a lombar, para as costas e para os cotovelos, com regulagem de altura do assento e dos apoios. É importante ter rodízios, para facilitar a movimentação na hora de se sentar e levantar. Ajustes e molejo para inclinação também são desejáveis.

As espumas precisam ser de boa qualidade: as melhores são do tipo injetada e com maior densidade, para a cadeira ter maior durabilidade e menor deformação no assento e no encosto.

Em relação ao revestimento, pode ser couro ou couro sintético, que são duráveis e fáceis de limpar, mas esquentam no verão; tecido ou malha, que são respiráveis e confortáveis, mas podem sujar mais; ou tela resistente do tipo mesh ou fibra de bambu, mais frescos, porém, sem espuma.

Entre as empresas nacionais, uma vantagem é a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que define medidas para cadeiras convencionais e para as opções reforçadas ou plus size, que devem suportar de 140 a 150 kg, e são recomendadas para pessoas gordas ou grandes.

Além das regulagens e ajustes mais conhecidos, alguns modelos contam com recursos diferenciados, como pistão e pneumáticos a gás, Syncron (ajuste sincronizado de assento e encosto), A-Syncron (inclinação independente do assento e do encosto) e Relax (inclinação ou reclinação da cadeira).

Veja alguns modelos que a Americanas selecionou:

Cadeira Presidente Giratória Mesh Mymax: cadeira com postura equilibrada, com rodízios, estrutura metálica e encosto com tela mesh respirável.

Cadeira Presidente Deluxe Couro Mymax: opção com assento estofado com espuma de qualidade, apoio de braço e cabeça, mecanismo relax e regulagens para maior conforto. Base de 68 cm dá mais estabilidade.

Cadeira Presidente Frisokar Addit: ​​modelo com encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho e assento multilaminado. Braços reguláveis e mecanismo de contato permanente para ajuste da altura do assento, do encosto e da inclinação de forma independente.

Cadeira de Escritório Secretária Fitz Mobly: cadeira com base de 60 cm e rodízios, regulagem de altura e apoios de braços cromados. Revestimento em corino nas cores branco, preto, marrom ou bege.

Antes de fazer sua escolha final, não deixe de ler comentários e avaliações dos consumidores. Uma boa cadeira pode durar muitos anos, se bem conservada.