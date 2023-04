Cartola lança chip de telefonia; saiba o preço

O Cartola FC lançou um chip de telefonia com benefícios para os adeptos do fantasy game de futebol. Os pacotes oferecidos pelo Cartola Chip começam em R$ 25 e podem chegar a R$ 75, a depender da franquia de internet desejada. Os serviços variam entre 4 GB e 30 GB, mas todos oferecem chamadas e alguns apps ilimitados, além de prometer cobertura em todo o território nacional. O serviço dá desconto na assinatura do Cartola PRO . O anúncio ocorreu na semana passada.

O projeto se tornou realidade por meio da parceria com a Dry Telecom, uma empresa de tecnologia que está por trás do anúncio de chips do Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Corinthians, entre outros times. Foi ela que também viabilizou a implementação do LariCel, com planos de telefonia comercializados em conjunto com artista Larissa Manoela.

Como funciona o Cartola Chip?

A operadora que lançou o chip com foco nos cartoleiros integra a categoria MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ou operadora de rede móvel virtual, em tradução livre. Isso quer dizer que ela não conta com uma concessão de espectro de frequência própria e, por isso, contrata a estrutura de outra empresa de telecomunicação.

Para aderir ao chip, é preciso entrar em contato com a empresa, que atende virtualmente pelo site e pelo WhatsApp. Com esquema de funcionamento pré-pago, a operadora fornece um chip que precisa ser recarregado mensalmente com valores entre R$ 25 e R$ 75 para oferecer os serviços de telefonia.

A portabilidade pode ser solicitada pelos canais de comunicação e não cobra taxa adicional para esta operação. Não há cláusula de fidelidade, o que permite que consumidores deixem de usar o chip sem maiores complicações.

Benefícios

Os clientes do serviço terão acesso a um aplicativo próprio e gamificado, que deve trazer informações sobre o chip, novidades e detalhes sobre a troca de pontos por benefícios exclusivos. Como mencionado, o desconto para o Cartola PRO é uma das vantagens oferecidas, o que deve garantir a participação em até 10 ligas, dicas do Gato Mestre e informações que poderão ajudar a melhorar a pontuação dos times.

Outro destaque é que a navegação é ilimitada tanto no site, quanto no app do Cartola. Já no campo de telefonia, a empresa garante bônus de internet para portabilidade e para quem optar pelo esquema de recarga programada. Veja as opções de planos em detalhes a seguir.

Planos e preços do Cartola Chip

Plano 25 (R$ 25)

Até 4 GB de internet (1,5 GB do plano + 1 GB da recarga programada + 1,5 GB da portabilidade)

Chamadas ilimitadas

WhatsApp grátis

Acúmulo de gigas

Plano 30 (R$ 30)

Até 8 GB de internet (3 GB do plano + 2 GB da recarga programada + 3 GB da portabilidade)

Chamadas ilimitadas

WhatsApp grátis

Acúmulo de gigas

Plano 40 (R$ 40)

Até 14 GB de internet (6 GB do plano + 3 GB da recarga programada + 5 GB da portabilidade)

Chamadas ilimitadas

WhatsApp grátis

Acúmulo de gigas

Plano 50 (R$ 50)

Até 20 GB de internet (10 GB do plano + 5 GB da recarga programada + 5 GB da portabilidade)

Chamadas ilimitadas

WhatsApp grátis

Waze grátis

Acúmulo de gigas

Plano 75 (R$ 75)

Até 30 GB de internet (20 GB do plano + 5 GB da recarga programada + 5 GB da portabilidade)

Chamadas ilimitadas

WhatsApp grátis

Waze grátis

Acúmulo de gigas

