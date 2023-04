CBLOL 2023: LOUD derrota paiN e garante vaga na grande final

A LOUD superou a paiN Gaming , neste domingo (2), e é a primeira equipe classificada para a grande final do CBLOL 2023 (1° Split). A série melhor de cinco partidas (MD5) até começou boa para os tradicionais, que souberam aplicar sua proposta de jogo e conquistaram uma vitória sem maiores sustos, mas o segundo jogo foi um completo desastre para a equipe. A LOUD fez o primeiro "jogo perfeito", sem mortes, perdas de dragões e torres derrubadas, de toda a história do Campeonato Brasileiro de League of Legends . Com a equipe adversária bastante abalada após a derrota, a LOUD virou a série, vencendo por 3–1 e garantindo uma vaga na decisão.

Apesar da derrota, a paiN não está eliminada do CBLOL 2023 (1° Split). O time caiu para a final da chave inferior e aguarda por Los Grandes ou FURIA, no duelo que vale a última vaga na decisão da primeira etapa. Lembrando que você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais de televisão SporTV. Confira, a seguir, confira mais detalhes sobre o confronto entre LOUD e paiN, e sobre os próximos jogos dos playoffs.

1 de 6 LOUD venceu a paiN de virada e estará novamente na grande final do CBLOL, onde disputará pelo bicampeonato — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL LOUD venceu a paiN de virada e estará novamente na grande final do CBLOL, onde disputará pelo bicampeonato — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Jogo 1

Foi um começo interessante para a LOUD. A paiN colecionou frustrações nos primeiros minutos, começando com a falha em concluir o pickoff em Park "Croc" Jong-hoon (Wukong) e perdendo Matheus "dyNquedo" Rossini (Veigar) no processo. Vale destacar ainda tentativas erradas de dive e um arauto que foi desperdiçado no meio do caminho. A LOUD se aproveitou dessa vantagem inicial e passou a invadir sem dificuldades a selva adversária e a colocar visão bastante avançada no early game. Entretanto, com dois pickoffs aos 15 minutos de jogo, a paiN se encontrou no jogo e travou esse domínio da mapa dos adversários. Em especial, com a boa linha de frente realizada pelo Sion de Choi "Wizer" Ui-seok.

Os tradicionais passaram a encontrar um certo conforto no mapa, visto que a composição precisava de tempo para crescer. E foi aos 23 minutos que a paiN, aproveitando um posicionamento ruim da LOUD. A equipe fez uma excelente chamada de Barão, ficou com o objetivo e encontrou o espaço necessário para garantir tranquilidade na partida. O último bom momento da LOUD foi a alma do dragão assegurada, mas a paiN estava superior, tanto em relação ao ouro como em execução de lutas, se aproveitou de outros erros individuais dos oponentes e finalizou o jogo aos 37 minutos com um triple kill de Marcos "Cariok" Oliveira (Vi).

2 de 6 Wizer não se importou em perder recursos na fase de rotas e fez uma ótima linha de frente com seu Sion para ficar com o MVP da partida — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Wizer não se importou em perder recursos na fase de rotas e fez uma ótima linha de frente com seu Sion para ficar com o MVP da partida — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 2

paiN e LOUD trouxeram composições muito semelhantes para o segundo jogo. A LOUD, em especial, só trocou o Kennen pelo Aatrox para Leonardo "Robo" Souza. Semelhante à primeira partida, a LOUD adquiriu mais vantagens nos primeiros minutos, principalmente pela rota inferior, que contou com ajuda de Park "Croc" Jong-hoon (Wukong) e ótimas âncoras de Denilson "Ceos" Oliveira (Nautilus). Com isso, Moon "Route" Geom-su (Xayah) cresceu muito e, com menos de 11 minutos, colocou uma vantagem de ouro de mais de 2 mil para cima de Ju "Bvoy" Yeong-hoon (Ezreal). Aos 13 minutos, o desastre para paiN, com a LOUD fazendo um dive no Top e ficando com quatro abates.

Em menos de 20 minutos de partida, a LOUD já tinha 10 mil de vantagem no ouro, três dragões, sete torres e ainda dois inibidores para a conta. Quando chegou nos 20 minutos, a LOUD ainda fez uma armadilha para a paiN na rota inferior, chegou aos 12 abates a 0 no placar e emplacou o jogo perfeito e mais unilateral de todo o CBLOL 2023 (1° Split). Nas análises após o confronto, a confirmação de que esse foi o primeiro jogo perfeito, sem mortes e perdas de torre ou objetivos, de toda a história de mais de 10 anos de CBLOL.

3 de 6 Sem defeitos! LOUD emplacou o primeiro "Perfect Game" da história do Campeonato Brasileiro de League of Legends — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Sem defeitos! LOUD emplacou o primeiro "Perfect Game" da história do Campeonato Brasileiro de League of Legends — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 3

Já nos primeiros minutos, a paiN não mostrou sinais de recuperação após uma derrota avassaladora no segundo jogo da série. Park "Croc" Jong-hoon (Xin Zhao) escolheu um campeão totalmente voltado ao early game e se aproveitou da falta de foco adversária. O alvo do caçador da LOUD foi a rota inferior, onde Ju "Bvoy" Yeong-hoon (Lucian) e Yan "Damage" Neves (Nami) não conseguiram responder e ainda viram novamente a Xayah de Moon "Route" Geom-su voltar e adquirir uma quantidade absurda de ouro em poucos minutos de partida. Tudo indicava mais um atropelo da LOUD, mas a paiN, aos 17 minutos, tomou a iniciativa, venceu uma luta pelo arauto e uma batalha pelo dragão, voltando de vez para o jogo.

No entanto, a paiN não repetiu suas jogadas, tomou decisões duvidosas e viu a LOUD dançar pelo mapa, pegando pickoffs, torres e objetivos. A cereja do bolo para a LOUD chegou aos 26 minutos, quando a equipe adversária arriscou um Barão, não impediu a entrada de Croc (Xin Zhao) e sofreu o roubo. Apesar de uma excelente luta pelo quinto dragão do jogo, a paiN não conseguiu uma recuperação completa, foi derrotada em uma luta aos 33 minutos e viu a LOUD marchar rumo à base.

4 de 6 Croc roubou o Barão e levou ainda mais tranquilidade para sua equipe vencer a partida e virar a série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Croc roubou o Barão e levou ainda mais tranquilidade para sua equipe vencer a partida e virar a série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 4

Para o quarto jogo, um começo um pouco mais lento por parte das duas equipes. A LOUD não conseguiu um domínio amplo pelo mapa dessa vez, mas encontrou boas emboscadas para cima de Matheus "dyNquedo" Rossini (Syndra) com um ótimo roamming realizado por Leonardo "Robo" Souza (Aatrox). Aos 10 minutos, um dive muito demorado por parte da LOUD na rota inferior, mas que resultou em dois abates para o esquadrão. A paiN reagiu, aproveitou uma execução ruim em lutas da LOUD e equilibrou o duelo. Foi um jogo muito mais estudado do que os anteriores e sem uma vantagem de ouro relevante para qualquer um dos lados.

Apenas aos 25 minutos de partida que a LOUD encontrou uma resposta perfeita. Foram dois abates e a chamada de Barão logo em seguida. Acuada, a paiN só teve a opção de desistir de algumas torres e objetivos, recuar e aguardar por uma boa oportunidade de luta ou pickoff na busca por uma reação. A oportunidade chegou em uma tentativa de roubo de Barão, mas Marcos "Cariok" Oliveira (Vi) não conseguiu o roubo, e as chances da paiN começaram a ruir. Apesar dos esforços da equipe adversária, que duraram muito mais tempo do que o esperado, a LOUD chegou à vitória aos 54 minutos e confirmou sua passagem para a grande final.

5 de 6 paiN Gaming não conseguiu se recuperar na série após "jogo perfeito" da LOUD e caiu para a chave inferior — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN Gaming não conseguiu se recuperar na série após "jogo perfeito" da LOUD e caiu para a chave inferior — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Com milagre de fNb, FURIA avança na chave inferior

No sábado (1), FURIA e RED Canids Kalunga se encararam pelas quartas de final da chave inferior. O começo da MD5 tinha uma evidente favorita: a Matilha. Sem dificuldade alguma, a RED dominou o primeiro jogo e colocou sua adversária sob pressão na partida seguinte. A FURIA parecia estar sem foco algum e apenas assistia à RED passear pelo mapa, adquirir vantagens e encaminhar sua segunda vitória. Contudo, Francisco "fNb" Miranda (Kennen) fez sua equipe renascer. Além de diminuir a desvantagem um bem calculado split push, fNb (Kennen) fez o impossível ao roubar um Dragão Ancião com um simples Shuriken Trovejante (Q).

Esse roubo milagroso não mudou os rumos apenas da segunda partida, encerrada com vitória da FURIA, mas de toda a série. A RED viria a atropelar a FURIA no terceiro jogo e chegar ao match point, mas os Panteras não deixariam que a jogada espetacular de fNb fosse em vão. Ignorando a vantagem do lado azul, a FURIA partiu para o lado vermelho e, simplesmente, atropelou a RED. Foram dois jogos rápidos e unilaterais, que levaram os furiosos a virarem a série para 3–2, eliminarem a adversária e avançarem para encarar a Los Grandes na próxima fase.

6 de 6 Com uma simples habilidade do campeão Kennen, fNb mudou o destino da série e assegurou a vitória da FURIA — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Com uma simples habilidade do campeão Kennen, fNb mudou o destino da série e assegurou a vitória da FURIA — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Próximos jogos

Sábado, 8 de abril

13h – Los Grandes x FURIA (semifinal da chave inferior)

Domingo, 9 de abril

13h – paiN Gaming x Los Grandes ou FURIA (final da chave inferior)