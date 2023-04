CBLOL 2023: LOUD vence a paiN e conquista o bicampeonato

A LOUD venceu a paiN Gaming neste sábado (15) e se sagrou campeã da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2023. A reedição da final do CBLOL 2022 (1° Split) não teve a revanche tão aguardada pelos jogadores e torcedores da paiN - pelo contrário, a série melhor de cinco partidas (MD5) foi bastante unilateral do começo ao fim. Mesmo cometendo alguns erros que deram boa vantagem para a adversária durante o confronto, a LOUD chegou à vitória por 3–0. Além disso, Thiago "Tinowns" Sartori se tornou o jogador com o maior número de abates da história do CBLOL.

Graças ao bicampeonato, a LOUD será a representante brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2023, torneio internacional que acontecerá durante o mês de maio. O time ainda levou a premiação de R$ 115 mil, enquanto a paiN, pelo seu novo vice-campeonato, ficou com o prêmio de R$ 85 mil. A seguir, confira como foi a grande final entre LOUD e paiN, a classificação final do CBLOL e mais detalhes sobre o MSI.

Jogo 1

O primeiro jogo da série reuniu algumas escolhas bem diferentes no draft. Entre os suportes, Tahm Kench para Denilson "Ceos" Oliveira e Braum Yan "Damage" Neves chamaram atenção logo no começo. Porém, o aguardado last pick reservava o campeão mais surpreendente: Yasuo para Matheus "dyNquedo" Rossini, na intenção de buscar a combinação de ultimates com o Gragas de Choi "Wizer" Ui-seok. A paiN até começou bem, com um gank de Marcos "Cariok" Oliveira (Vi) na rota inferior para buscar um abate em Moon "Route" Geom-su (Aphelios). Entretanto, após esse breve bom momento da paiN, o jogo passou a ser dominado completamente pela LOUD.

Para começar, a primeira luta pelo dragão foi um desastre para a paiN, que perdeu o objetivo e dois jogadores. Depois, a LOUD seguiu tendo sucesso em suas investidas e com usos ótimos de arautos, a garantindo ainda mais ouro. E foi no segundo dragão que o jogo desandou de vez para a paiN. Cariok (Vi) até roubou o objetivo, mas Route (Aphelios) fez o trabalho para limpar a equipe adversária com um quadra kill não-oficial. A paiN tentou pickoffs de tudo quando era maneira, visto que não tinha nenhuma chance nas lutas entre equipes, mas Ceos (Tahm Kench) frustrou todos os seus planos. Assim, a LOUD atropelou a paiN e venceu o primeiro jogo da série aos 29 minutos.

Jogo 2

A segunda partida começou sem grandes emoções, com exceção do interessante duelo franco entre Leonardo "Robo" Souza (Jax) e Choi "Wizer" Ui-seok (K'Sante). Apenas aos dez minutos que os abates começaram a vir, com Wizer (K'Sante) "solando" Robo (Jax) na rota do topo e a paiN achando ótima luta na rota inferior para fazer seu primeiro dragão e o segundo do jogo. Depois, ocorreu o inesperado: Robo (Jax), com dois níveis a menos, surpreendeu, venceu Wizer (K'Sante) no 1v1 e ainda levou a torre. A LOUD se animou e passou a ter vantagem nesse duelo estudado e tático entre as equipes, assegurando, de pouco em pouco, mais vantagem no ouro e em objetivos.

Tudo estava sob controle para a LOUD, mas ela se excedeu quando buscou um dive entre a T1 e a T2 da rota do meio, o que rendeu um triple kill para Wizer (K'Sante). Aos 29 minutos, Marcos "Cariok" Oliveira (Maokai) venceu o 50-50 contra Park "Croc" Jong-hoon (Lee Sin) e garantiu o Barão, com a paiN perdendo apenas dois jogadores. Entretanto, aos 32 minutos, quando se aproveitava da presença de Thiago "TinOwns" Sartori (Lissandra) na rota superior, a paiN avançou pela rota inferior e perdeu uma luta no 5v4, acabando de vez com o mental da equipe.

Para fechar o jogo, aos 34 minutos, Moon "Route" Geom-su (Zeri) repetiu o que fez o jogo inteiro até então, em uma postura muito agressiva para levar a LOUD à vitória.

Jogo 3

Os primeiros minutos de jogo contaram com todas as atenções voltadas para um jogador: Leonardo "Robo" Souza (Jax). Com apenas o nível 2 em seu campeão, Robo fez roamming para a rota do meio e até atrapalhou o farm de Marcos "Cariok" Oliveira (Sejuani), tamanho era o seu conforto na final. Choi "Wizer" Ui-seok (Gnar) não conseguiu aproveitar e ainda foi surpreendido por um gank de Park "Croc" Jong-hoon (Wukong), sofrendo o first blood. A paiN até ficou com o primeiro dragão, mas a LOUD estava visivelmente superior no jogo.

Embora estando em um cenário desfavorável, a paiN não desistiu e, por muitos minutos, se manteve próxima em relação ao ouro e até fez o último arauto da partida para empatar em torres. Aos 22 minutos, a paiN tentou o Barão, mas uma falta de comunicação da equipe fez com que a LOUD tivesse tempo de chegar a tempo, roubar o objetivo e vencer a luta. Por sinal, foi nessa luta que Thiago "TinOwns" Sartori (Taliyah) se tornou o jogador com o maior número de abates da história do CBLOL. Depois desse desastre, a paiN não conseguiu mais se reerguer e viu apenas a LOUD dominar o jogo e marchar rumo à vitória e ao bicampeonato.

Classificação final e premiação

O CBLOL 2023 (1° Split) começou no dia 21 de janeiro e se encerrou neste sábado (15). Foram dez equipes batalhando pelo título, a maior fatia da premiação de R$ 500 mil e a vaga no Mid-Season Invitational 2023 (MSI). Com o fim da primeira etapa, veja como ficou a classificação final e a premiação recebida por cada uma das participantes:

CBLOL 2023 (1° Split) – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° LOUD R$ 115 mil 2° paiN Gaming R$ 85 mil 3° Los Grandes R$ 60 mil 4° FURIA R$ 50 mil 5° RED Canids Kalunga R$ 40 mil 6° Fluxo R$ 35 mil 7° INTZ R$ 30 mil 8° KaBuM! Esports R$ 25 mil 9° Vivo Keyd Stars R$ 20 mil 10° Liberty R$ 15 mil

Sobre o MSI 2023

O Mid-Season Invitational 2023 é a oitava edição do torneio internacional de League of Legends que sempre acontece entre a primeira e a segunda etapa das principais ligas profissionais do MOBA. Neste ano, o MSI ocorre entre os dias 2 e 21 de maio na cidade de Londres, Inglaterra. A edição também contará com mudanças consideráveis no formato, com destaque para o abandono de partidas únicas para dar lugar apenas a séries melhores de três partidas (MD3) e cinco partidas (MD5). Até o dia 23 de abril, todas as participantes estarão confirmadas no MSI 2023.

