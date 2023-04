CBLOL 2023: paiN supera a Los Grandes e encara a LOUD na grande final

A paiN Gaming derrotou a Los Grandes, neste domingo (9), pela final da chave inferior e está classificada para a grande final do CBLOL 2023 (1° Split). Para a série melhor de cinco partidas (MD5), a Los Grandes chegou já aquecida após vitória convincente sobre a FURIA no sábado (8). O fato de já ter jogado no dia anterior ao da final da lower bracket aparentou ajudar a Los em um primeiro momento, mas não demorou para esse cenário mudar. A paiN fez um começo de série dominante, com destaque para o controle de objetivos e o sólido mid game, e abriu rapidamente o 2–0. Depois, a Los mostrou muita resiliência e chegou a empatar a série, mas a paiN evitou o reverse sweep e buscou a vitória por 3–2.

O resultado confirma a reedição da grande final do CBLOL 2022 (2° Split). A paiN terá que encarar novamente sua algoz LOUD em mais uma MD5 valendo o título do nacional de League of Legends e a vaga brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2023. A decisão acontece no sábado (15) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília, com transmissão dos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais SporTV. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a série entre paiN e Los.

1 de 6 paiN Gaming evita um histórico reverse sweep, supera a Los Grandes e vai encarar a LOUD na final — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN Gaming evita um histórico reverse sweep, supera a Los Grandes e vai encarar a LOUD na final — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 1

Embora aquecida após a vitória sobre a FURIA no sábado (8), a Los Grandes parecia contida no primeiro jogo, assim como a paiN Gaming. Ambos os esquadrões evitaram arriscar muito nos primeiros minutos e não conseguiram achar tantos espaços para adquirir vantagem. Nesse early game morno, houve alguns abates, sim, e a Los Grandes pôde se distanciar um pouco no ouro, mas nada muito relevante. Em relação aos dragões, a paiN estava na vantagem de dois objetivos a um até os 20 minutos. Por sinal, foi nesse momento que a postura dos tradicionais mudou ao ponto de desequilibrar totalmente o duelo.

Aos 22 minutos, uma chamada de Barão espetacular da paiN, que se aproveitou da Los dando atenção para o dragão. Ao fazer o objetivo, os tradicionais usaram bem da composição de muito desengage com Syndra e Renata Glasc, seguraram o perigoso avanço do Kennen de Shin "HiRit" Tae-min e venceram a luta. Apesar de a paiN ter cometido alguns erros estranhos após uma pausa técnica, com Yan "Damage" Neves (Renata Glasc) e Choi "Wizer" Ui-seok (Gnar) tentando jogadas e sendo abatidos, a equipe se manteve tranquila no game. Tanto que o esquadrão fez mais dois Barões e ainda ficou com a alma do dragão, dominando completamente o mapa e fechando o jogo aos 39 minutos.

2 de 6 Em uma partida onde todos os jogadores da paiN foram muito impactantes, Bvoy acabou se sobressaindo um pouco com seu Aphelios e foi o MVP — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL Em uma partida onde todos os jogadores da paiN foram muito impactantes, Bvoy acabou se sobressaindo um pouco com seu Aphelios e foi o MVP — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 2

O começo do segundo jogo se assemelhou bastante ao primeiro em relação ao equilíbrio. A diferença foi a postura das equipes, com seus jogadores muito mais dispostos a arriscar e tentar os abates logo cedo. Esse equilíbrio aparentava se encerrar após a paiN executar um dive desastroso na rota inferior, onde pegou apenas um abate em Vinicius "Zay" Viana (Lulu) e perdeu três jogadores, sendo um double kill para Lucas "Netuno" Flores (Zeri). Entretanto, a Los Grandes não soube aproveitar bem desse momento e cometeu alguns erros de posicionamento que possibilitaram a paiN a não se distanciar muito em relação ao ouro e dominar os três primeiros dragões, chegando ao ponto da alma.

O jogo só adquiriu uma nova cara aos 20 minutos, quando a paiN fez uma ótima luta pela rota do meio, destacando-se pela ótima ultimate de Matheus "dyNquedo" Rossini (Aurelion Sol), e ainda abriu o espaço para o Barão logo cedo. Um minuto depois, os tradicionais partiram para a alma do dragão e puniram com excelência a movimentação da Los, vencendo mais uma luta, derrubando as torres e o inibidor da rota do meio e ainda ficando com a alma do dragão. Por fim, a paiN marchou pela rota superior, venceu mais uma luta sem dificuldades e fechou o duelo com apenas 24 minutos de partida.

3 de 6 dyNquedo mostrou todo o poder do Aurelion Sol e se destacou na segunda vitória da paiN na série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL dyNquedo mostrou todo o poder do Aurelion Sol e se destacou na segunda vitória da paiN na série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 3

A Los Grandes fez um começo de terceiro jogo mais promissor. Embora a paiN Gaming tenha mantido um melhor controle de objetivos, levando o primeiro dragão e o primeiro arauto, a Los ficou com o first blood na rota superior e ainda marcou mais um abate na rota inferior. A vantagem da Los poderia ficar mais evidente com uma jogada na rota do meio para abater Marcos "Cariok" Oliveira (Wukong) e Matheus "dyNquedo" Rossini (Ahri). No entanto, Kim "Lava" Tae-hoon (Yone) errou a ultimate de seu campeão por milímetros, possibilitando a fuga da dupla da paiN. Essa perda de oportunidade fez o jogo da Los esfriar, e a paiN passar a encontrar mais espaços e equilibrar o duelo.

Os tradicionais tentaram executar um Barão cedo, semelhante aos jogos anteriores, mas não deu certo dessa vez. Aos 23 minutos, Lava (Yone) entrou no covil do Barão enquanto seus adversários faziam o objetivo, aplicou uma ótima iniciação, expulsou os rivais e deixou o caminho livre para a Los ficar com o bônus. Aos 30 minutos, o ponto chave da partida. A Los conseguiu abater Cariok (Wukong) após ele ter garantido o Barão para a paiN e aproveitou para fazer o segundo Barão. Porém, o time se emocionou, forçou lutas que não deveria e sofreu um inesperado ace. Mesmo assim, a Los soube aproveitar de um erro de posicionamento da paiN e ficou com dois abates, o bastante para marchar rumo à vitória aos 37 minutos.

4 de 6 Ranger e Lava brilharam no terceiro jogo e mantiveram a Los Grandes viva na série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Ranger e Lava brilharam no terceiro jogo e mantiveram a Los Grandes viva na série — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 4

No jogo 4, um confronto muito mais estudado por parte de ambas as equipes. Estudado ao ponto de nenhum abate sair até os 12 minutos de partida, quando Shin "HiRit" Tae-min (Gnar) venceu o duelo contra Choi "Wizer" Ui-seok (Jax). Até esse momento, a Los Grandes apresentava um controle melhor ao redor do dragão e conseguiu levar o primeiro objetivo. A paiN respondeu aos 14 minutos com um abate em HiRit (Gnar) e o espaço para realizar seu primeiro dragão. Depois, a Los tomou algumas decisões ruins, e os tradicionais souberam se aproveitar bem para vencer lutas e passar a gostar ainda mais do jogo.

Apesar do bom momento da paiN, a Los soube retornar ao jogo e manter um equilíbrio absoluto no ouro. Tanto que aos 29 minutos, o esquadrão liderado por Filipe "Ranger" Brombilla (Sejuani) fez o Barão e, logo em seguida, encontrou seu terceiro dragão, chegando ao ponto de alma. Após esse bom momento, só deu Los Grandes no jogo. Com exceção de dois pickoffs em Kim "Lava" Tae-hoon (Gragas), tudo o que a paiN tentou não deu certo. Os tradicionais perderam objetivos, lutas e o controle de mapa. Com domínio total e muita ousadia de Lucas "Netuno" Flores (Lucian), a Los encontrou a vitória, chegou ao empate em 2–2 e forçou a série para o último e decisivo jogo.

5 de 6 Los Grandes Netuno CBLOL 2023 (1° Split0 — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL Los Grandes Netuno CBLOL 2023 (1° Split0 — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 5

O último jogo da série chamou a atenção logo no draft, com a primeira escolha de Olaf de toda a carreira do jogador Choi "Wizer" Ui-seok. A decisão do Olaf e do restante da composição deu certo para a paiN a princípio, com um roubo do dragão, punido com um double kill para Lucas "Netuno" Flores (Zeri), e um abate solo de Wizer (Olaf) para cima de Shin "HiRit" Tae-min (Gnar), mostrando que ele sabia bem o que estava fazendo ao confiar no viking. A Los Grandes encontrou alguns pickoffs e até um roubo de arauto, enquanto a paiN se provava um pouco mais superior nas lutas entre equipes, principalmente na batalha que resultou seu terceiro dragão e, consequentemente, o ponto de alma.

De pouco em pouco, a paiN foi adquirindo a vantagem no ouro e assumindo o controle do mapa. Aos 23 minutos, os tradicionais encontraram um pickoff certeiro em HiRit (Gnar) e o espaço para fazer o primeiro Barão de jogo, deixando a Los se contentando apenas com seu primeiro Dragão. Esse bônus de Barão, no entanto, não foi aproveitado pela paiN por conta de um pickoff em cima de Ju "Bvoy" Yeong-hoon (Xayah). A tranquilidade dos tradicionais só chegou aos 29 minutos, quando garantiu o segundo Barão graças a um flash com ultimate perfeito de Matheus "dyNquedo" Rossini (Annie) e venceu a luta seguinte. Apesar dos esforços da Los Grandes em segurar o jogo, a paiN chegou à vitória aos 39 minutos e não deixou o reverse sweep ocorrer.

6 de 6 Los Grandes quase fez um belo reverse sweep, mas parou em um ótimo quinto jogo da paiN e foi eliminada do torneio — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Los Grandes quase fez um belo reverse sweep, mas parou em um ótimo quinto jogo da paiN e foi eliminada do torneio — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Próximo jogo (Grande Final)

Sábado, 15 de abril

13h – LOUD x paiN Gaming