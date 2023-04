Claro lança banda larga de 750 megas no Brasil; saiba o preço

A Claro iniciou a venda do serviço de internet banda larga com velocidade de 750 megas. A novidade vale para clientes residenciais, além de pequenas e médias empresas. O preço varia entre R$ 149,90 (no combo) e R$ 169,90 (avulso) por mês, de acordo com o site oficial. Além da promessa de alta velocidade, os consumidores terão direito a roteador com Wi-Fi 6, mais moderno do que outros aparelhos à venda no mercado.