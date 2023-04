Como consultar número do PIS/Pasep? Veja calendário, horário e mais

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep (ano-base 2021) ganhou uma nova rodada nessa segunda-feira (17). Desta vez, os beneficiários são os nascidos entre janeiro e junho ou têm a terminação do Pasep em 0, 1, 2 e 3. Pessoas deste grupo podem sacar o valor pelo aplicativo Caixa Tem para os servidores privados, ou do Banco do Brasil, no caso dos públicos - ambos estão disponíveis para Android e iPhone (iOS).O pagamento também inclui aqueles que têm direto ao benefício, mas não conseguiram resgatá-lo na data correta.