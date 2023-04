Como é medida a audiência da TV aberta? Veja 7 perguntas e respostas

Além disso, os dados sobre audiência da TV são responsáveis por indicar os padrões de consumo dentro de uma sociedade, além de revelar o potencial que diferentes programas tem de reter a atenção dos telespectadores. Para ajudar a esclarecer o assunto, o TechTudo preparou este guia com 7 perguntas e respostas sobre a medição de audiência da TV aberta. Veja como é medida a audiência da TV aberta.

Como é medida a audiência da TV aberta? — Foto: Reprodução/Unsplash/Jan Böttinger

1. O que é audiência da TV?

O termo surgiu na década de 1950, quando a televisão começou a se popularizar em todo o mundo e descreve a quantidade de pessoas que estão assistindo a um programa de televisão. Diferente de uma rede social como o YouTube, que consegue contar exatamente a quantidade de espectadores numa transmissão ao vivo, na TV a medição é feita por empresas especializadas. As métricas geradas são alguns dos principais dados utilizados pelas emissoras para avaliar a popularidade de programas e planejar estratégias de publicidade e marketing.

Para as emissoras de TV, a audiência é extremamente importante, decisivo para atrair anunciantes e gerar receitas publicitárias. Quanto mais pessoas assistem a um determinado programa, maior é o valor cobrado pelos espaços publicitários naquele horário. Além disso, a audiência também pode indicar a popularidade de um canal ou programa, permitindo que os canais tomem decisões importantes sobre investimentos em novas produções e ajustes nas grades de programação.

2. Como é medida a audiência da TV aberta brasileira?

A Torre de TV Digital (em Brasília) é responsável por entregar sinal de televisão de várias emissoras para cerca de 4,6 milhões de pessoas — Foto: Zack/Ministério das Comunicações

Existem duas formas principais de medir a audiência da TV aberta brasileira: por meio do painel de audiência domiciliar e pelo peoplemeter. O painel de audiência domiciliar é um sistema que seleciona uma amostra de domicílios que representam a população e, por meio de aparelhos de medição, registra as informações de consumo de TV de cada lar. Já o peoplemeter é um aparelho instalado em uma amostra de domicílios, que transmite em tempo real os dados de consumo de TV para um servidor central. Essas informações são processadas e utilizadas para determinar as audiências dos programas exibidos na TV aberta.

Também é possível medir a audiência de TV por meio do preenchimento de uma folha (chamada “diário de audiência”), com uma grade de horários e programas diários. O telespectador deve informar qual canal e programa foi visto em cada horário, além de quantas pessoas estavam assistindo à TV naquele momento. Este método é menos preciso do que a medição eletrônica, mas ainda é utilizado em alguns países e regiões onde a tecnologia não está amplamente disponível.

No Brasil, a principal empresa responsável pela medição de audiência de TV aberta é a Kantar Ibope Media. Este conglomerado adquiriu o famoso Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), que foi fundado em 1942 e oferece serviços de pesquisa de mercado e opinião pública, além da medição de audiência de TV aberta e fechada, rádio e internet. São usadas diversas tecnologias e metodologias para coletar e analisar dados de audiência, incluindo aparelhos de medição, painéis de telespectadores, questionários e diários de programação.

3. Qual é o aparelho utilizado atualmente para medir a audiência na TV?

O "DIB 6", do Ibope, é o mais recente aparelho utilizado nas casas para medir a audiência — Foto: Reprodução/Ibope

O aparelho utilizado atualmente para medir a audiência na TV é chamado de peoplemeter. O equipamento é conectado à cada televisão presente dentro de casas selecionadas. Além disso, os moradores recebem números de identificação. Ao sentar para assistir algum programa, o telespectador usa o controle remoto do peoplemeter para selecionar o número de cadastro. O processo deve ser repetido por todos os outros moradores, mesmo quando estiverem juntos na sala. É por isso que o dispositivo consegue identificar características do público (como idade, sexo e classe social).

De acordo com a Kantar Ibope Media, o peoplemeter funciona por meio de um sistema de reconhecimento de áudio e vídeo, que identifica os programas assistidos pelos telespectadores e registra as informações em um banco de dados. O sinal é enviado via rede de telefonia celular para o Ibope, que contabiliza de acordo com a grade de programação da TV aberta. A tecnologia do peoplemeter, desenvolvida no Brasil pelo IBOPE, já foi exportada para outros países da América Latina, como Argentina e Chile. No Brasil, cerca de 6.600 residências das 15 maiores regiões metropolitanas têm o aparelho instalado.

4. Por que poucas casas tem o peoplemeter?

Além de ser economicamente inviável ter um dispositivo como o peoplemeter na casa de cada brasileiro (já que o aparelho tem custo elevado), a logística de instalação e o acompanhamento dos dados gerados seria complicada. Os pesquisadores têm a matemática como aliada para resolver o problema. Cálculos estatísticos são a base para que os profissionais selecionem a menor amostra possível que represente o “todo” numa cidade, baseados no Censo mais atual do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Isso significa que as casas que participam da medição de audiência são escolhidas por critérios socioeconômicos. O objetivo é que a amostra seja uma espécie de réplica da sociedade brasileira. Se 15% da população de uma cidade pertencerem à classe A (dos mais ricos), então 15% dos domicílios pesquisados também devem estar nessa faixa. A lógica é semelhante à utilizada em pesquisas de opinião de voto político, em que não é necessário consultar toda a população de uma cidade para estabelecer um resultado próximo da realidade.

5. O que é Ibope e como funcionam os pontos de audiência da TV?

Fundado em 1942, o Ibope virou referência no mercado de pesquisa de opinião pública e, ao longo dos anos, se especializou na medição de audiência de programas televisivos. Além disso, foi a primeira empresa do mundo a oferecer o serviço de medição de audiência de TV em tempo real, a partir de 1988, em São Paulo.

Devido à sua longa tradição e ao fato de ser a principal empresa a oferecer esse tipo de serviço no Brasil, o nome Ibope acabou se tornando sinônimo de audiência de TV. A medição é realizada através de um sistema de pontos. Cada ponto de audiência representa 1% do público-alvo que está assistindo a um determinado programa em um determinado momento. A lógica é simples: se um programa atinge 10 pontos de audiência, por exemplo, isso significa que 10% do público-alvo está assistindo ao programa naquele horário específico.

6. Quais mudanças anuais ocorrem com a medição?

Algumas alterações no processo de medição de audiência de TV são feitas ao longo dos anos para que os resultados aferidos se mantenham confiáveis. Neste sentido, vale destacar as mudanças de amostra de pessoas que são recrutadas para participar da pesquisa. Isso acontece para garantir que a base de amostragem seja representativa da população geral, já que parâmetros socioeconômicos e hábitos de consumo da sociedade estão em constante mudança.

Na grande São Paulo, por exemplo, cerca de 750 casas compõem a amostra e nenhuma delas pode ser pesquisada por mais de quatro anos. Isso porque a dinâmica das famílias pode mudar ao longo do tempo, com novos membros entrando ou saindo da casa, o que pode afetar o comportamento de visualização.

7. É possível saber a audiência da TV em tempo real?

Graças ao peoplemeter, já é possível fazer a medição da audiência em tempo real, já que o aparelho do IBOPE transmite de minuto a minuto os programas assistidos em cada casa. Ainda assim, os dados de audiência de TV são sensíveis e confidenciais, e geralmente são utilizados apenas por empresas de mídia e anunciantes para tomada de decisões estratégicas.

Isso significa que não é possível ver os resultados da audiência da TV aberta em tempo real num site, por exemplo. Os dados são normalmente mantidos em sigilo e acessíveis apenas por assinantes de serviços especializados, como as empresas de pesquisa de mercado que coletam e processam esses dados.

Com informações de Kantar Ibope Media e Meio&Mensagem

