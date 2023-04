Como identificar imagens geradas por inteligência artificial

O surgimento de plataformas como MidJourney e DALL-E 2 popularizou a criação de imagens por meio da inteligência artificial. Foram ferramentas como essas que geraram algumas das fotos que viralizaram na Internet recentemente, como a do Papa usando uma jaqueta 'puffer' e a do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sendo preso. Esse tipo de tecnologia, apesar de impressionante, pode ser utilizada para criar e espalhar fake news, trazendo grandes prejuízos às vítimas. Por isso, é importante saber identificar uma imagem falsa.

As IAs não são imunes a falhas e, por isso, podem deixar algumas impressões nas fotos que indicam sua inautenticidade. Um exemplo comum são pequenas anomalias, como um dedo faltando ou um detalhe borrado no fundo. Para ajudar os usuários a não caírem em fake news, o TechTudo preparou um guia para identificar imagens falsas. Confira nas próximas linhas.

1 de 6 Guia completo lista dicas para identificar se uma imagem foi feita por IA; confira — Foto: Reprodução/Twitter Guia completo lista dicas para identificar se uma imagem foi feita por IA; confira — Foto: Reprodução/Twitter

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Procure por marcas d’água

A primeira dica para identificar imagens criadas via IA é buscar por marcas d’água na foto. O DALL-E 2, por exemplo, identifica suas criações com uma barra colorida no canto inferior direito da imagem. O símbolo é discreto, o que pode dificultar seu reconhecimento à primeira vista. Mas ao encontrá-lo, os usuários podem ter certeza de que a imagem foi criada por IA, principalmente se estiverem analisando ilustrações.

A marca d’água, no entanto, pode ser facilmente retirada com programas de edição. Inclusive, o DALL-E 2 oferece a opção de baixar suas criações sem o símbolo. Já o MidJourney, sequer coloca uma identificação em suas fotos. Por isso, vale lembrar que só porque uma imagem está sem marca d’água não significa que ela é verdadeira.

2 de 6 Imagens geradas pelo DALL-E podem contar com uma marca d'água no canto inferior direito — Foto: Reprodução/Twitter Imagens geradas pelo DALL-E podem contar com uma marca d'água no canto inferior direito — Foto: Reprodução/Twitter

Preste atenção às proporções corporais

Por mais reais que pareçam, fotos geradas artificialmente podem contar com algumas deformidades grosseiras, principalmente em silhuetas de corpos. Isso porque a IA cria fotos a partir de sua base de dados, e não tem “noção” de detalhes como espaçamento e proporcionalidade.

Por esse motivo, é comum que ela desenhe pessoas com uma mão maior que a outra, por exemplo, ou com alguma parte do corpo distorcida. Portanto, ao se deparar com fotos incomuns de pessoas famosas, avalie se suas silhuetas estão proporcionais e sem distorção antes de compartilhá-la.

3 de 6 Detalhes de proporção podem determinar se uma foto é real ou fake — Foto: Reprodução/DW Detalhes de proporção podem determinar se uma foto é real ou fake — Foto: Reprodução/DW

Dê zoom e procure por anomalias na imagem

Plataformas como o MidJourney geralmente cometem erros em pequenos detalhes que entregam que a foto é falsa. É comum que as imagens geradas reproduzam, por exemplo, um par de brincos diferentes, ou um rosto borrado. Em ilustrações, esses errinhos podem ficar ainda mais aparentes, como partes da imagem que parecem borradas.

Ainda assim, à primeira vista, pode ser difícil de identificar essas imperfeições. Por isso, vale dar zoom na foto e buscar por pistas que comprovem sua inautenticidade.

4 de 6 Fotos geradas pelo site "Essa pessoa não existe" apresentam algumas anomalias que comprovam sua inautenticidade — Foto: Reprodução/Make Use Of Fotos geradas pelo site "Essa pessoa não existe" apresentam algumas anomalias que comprovam sua inautenticidade — Foto: Reprodução/Make Use Of

Tente encontrar a origem da imagem usando busca reversa

O Google Imagens conta com um recurso que permite carregar uma foto para fazer uma busca reversa e encontrar em quais sites ela já foi publicada. Essa é uma boa ferramenta para descobrir se um conteúdo é real ou fake. Se a foto for original, o buscador pode apontar para uma fonte verídica, que explique seu contexto e data em que foi tirada.

Caso seja fake, a pesquisa também pode indicar um checador de fatos, por exemplo, que explique como ela foi criada. De toda forma, fazer uma busca reversa é o melhor caminho para encontrar a origem de uma imagem.

5 de 6 Google Imagens permite fazer busca reversa (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo Google Imagens permite fazer busca reversa (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo

Fique atento a erros típicos cometidos pelas IA

Por funcionarem a partir de uma base de dados, as IAs costumam apresentar erros repetidos e padronizados. Um deles são mãos com dedos faltando ou desproporcionais. Nas fotos virais do Papa usando uma jaqueta 'puffer', por exemplo, ele só está com quatro dedos na mão esquerda. Também é possível identificar outra anomalia recorrente na foto: os óculos do Papa que se fundem com seu rosto.

Orelhas distorcidas e sorrisos com dentes demais também são erros comuns em imagens produzidas artificialmente. Esses são detalhes que podem fornecer pistas da veracidade ou não de uma foto.

Desconfie de fotos com pessoas “perfeitas” demais

Pessoais reais têm imperfeições naturais, como pele com textura, pelos, e dentes com formato irregular. Se uma foto mostrar alguém com a pele brilhante demais e outros traços exageradamente harmoniosos, desconfie: provavelmente ela foi criada por IA. Isso porque esse tipo de tecnologia é desenvolvido para gerar imagens que agradem os usuários, o que acaba gerando pessoas perfeitas demais para serem de verdade.

Examine o plano de fundo com atenção

O fundo de uma imagem pode revelar com mais exatidão se ela é verdadeira ou falsa. Plataformas como o DALL-E 2 e o MidJourney são programadas para atenderem ao comando dos usuários e representarem o que foi pedido. Dessa forma, os planos de fundo geralmente são deixados de lado e podem conter imperfeições mais perceptíveis.

É comum, por exemplo, que eles estejam borrados, com formas distorcidas ou com objetos duplicados. Notar algum desses detalhes em uma foto é um grande indicativo de que ela é fake.

6 de 6 Fundo borrado e com distorções indica que a imagem foi criada por IA — Foto: Reprodução/Twitter Fundo borrado e com distorções indica que a imagem foi criada por IA — Foto: Reprodução/Twitter

Com informações de MakeUseOf, DW e Time

Veja ainda: Como recuperar conta do Google em passos rápidos