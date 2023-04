Como montar a mala de viagem ideal para a praia

Antes de mais nada, é preciso ter a viagem planejada: fazer pesquisa sobre o destino, confirmar as reservas, programar os dias de folga, passeios durante o dia e programas à noite e até mesmo possíveis dias de trabalho, encontrando um local apropriado caso precise ter mais foco ou fazer reuniões por vídeo.

1- Faça um checklist

Tendo em mente a quantidade de dias, a previsão do tempo e os programas, faça uma lista dividida por categorias pensando em você ou incluindo família e crianças.

Roupas: roupas leves para o dia a dia; roupas para programas à noite; meias, sapatos e chinelos.

Itens para praia: roupas de banho, biquínis ou sungas; bonés e chapéus; óculos de sol; cangas, toalhas de praia e bolsa.

Itens de diversão: raquetes e bolinha de frescobol; prancha; brinquedos das crianças; jogos de tabuleiro e baralho.

Itens de banheiro e cuidados pessoais: protetor solar; xampu e condicionador; sabonete; escova e pasta de dentes; remédios; maquiagem; hidratante e pós-sol; repelente de insetos.

2- Separe apenas o necessário

Com o checklist em mãos e a quantidade de dias da viagem, você pode separar as opções, tentando priorizar peças confortáveis e que você gosta, para não levar roupas, sapatos e acessórios que você não vai conseguir usar.

É importante concentrar-se em evitar exageros, pensando nas roupas que poderá até mesmo repetir, para não preparar uma mala muito maior do que a real necessidade da viagem.

Isso vale também para destinos mais frios. Calças, blusas e casacos de cores neutras podem ser recombinados e o look complementado com cachecol e gorro de outras cores. Com isso, você também evita carregar peso extra na bagagem.

Se você gosta de planejar looks completos, pense em peças mais versáteis e que possam ser repetidas. Vestidos, blusinhas, camisetas de algodão e shorts são mais leves e ajudam a ganhar espaço na mala.

Na conta de maiôs, biquínis e sungas, eles devem ser lavados para tirar a água do mar, sal, areia e cloro da piscina, assim como resquícios de protetor solar. O bom é que eles secam rapidamente, então você não precisa levar uma peça para cada dia.

Se a previsão do tempo apontar instabilidade, aposte em uma opção de calça e jaqueta leves, que também vão ocupar menos espaço e fazer menos peso na mala.

Com os brinquedos das crianças e jogos de tabuleiro, separe as escolhas menos restritas, por exemplo, jogos para mais pessoas e que consigam agrupar jogadores de diferentes idades e interesses.

3- Arrume a mala com antecedência e compre o que falta

O ideal é fazer a rotina do checklist e da arrumação com alguns dias de antecedência, especialmente, para verificar se precisa comprar alguma peça ou produto de última hora.

Se a viagem for de avião, isso também vai permitir organizar a mala com o essencial, preferencialmente, para você não ter de despachar bagagem grande e pagar as taxas extras.

Para viagens de até uma semana, é possível reduzir os itens e conseguir arrumar apenas uma mala de bordo e uma bolsa de mão ou mochila.

Falando em mochila, se precisar mesmo levar o computador para trabalhar, não se esqueça da fonte e carregador, mouse, fone de ouvido e outros acessórios que costuma usar na rotina.

E mesmo que seja apenas uma mochila mais compacta para os itens pessoais, não se esqueça de levar documentos, carteira com algum dinheiro trocado, carregador de celular, estojo do óculos e outros itens que precisam estar à mão.

Para uma viagem nacional a um destino de praia, vale a dica esperta: ter uma muda de roupas na mochila, para o caso de um extravio da mala.

4- O que conta como bagagem de mão e qual o tamanho da mala de bordo?

Desde 2019, as companhias aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinaram um tamanho máximo para as chamadas malas de bordo. Elas devem ter, no máximo, 35 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura), incluindo as rodinhas. Essa mala não pode ter peso acima de 10 kg.

Malas acima desse tamanho e peso precisam ser despachadas no balcão da companhia.

Além de uma mala de bordo ou bolsa de tamanho similar, todo passageiro pode embarcar com mais um item de mão, como uma bolsa, mochila ou sacola pequena. Casacos, carteira, tablet, revista ou livro podem ir na mão, sem ocupar lugar na bagagem.

5- Comidinhas para os dias de folga

Indo para uma casa alugada ou um hotel, sempre vale a pena ter algumas comidinhas fáceis para enganar a fome. Informe-se se há um mercadinho ou loja de conveniência perto do destino, para não ter de levar tudo isso de casa.

Mesmo em praias com quiosques e bares com atendimento na areia, você vai evitar gastos extras se tiver algumas barrinhas de cereal, barrinhas de frutas, biscoitos, frutas cortadas ou fáceis de carregar para um lanchinho.

Para grupos, é recomendável preparar uma caixa térmica para sanduíches naturais e bebidas, que também vão ajudar a controlar os gastos nos quiosques.