Como montar a mochila ideal para shows e festivais

Mochila para notebook, câmera e acessórios de tecnologia precisa ser reforçada e contar com espaços dedicados para proteger os itens. E mochila para festivais de música e grandes eventos, como arrumar? Em um ano com tantos grandes shows pela frente, a Americanas apresenta algumas dicas para você se programar e montar seu "kit de sobrevivência".

Levar mochila ou não?

Quem está indo a um show apenas, que vai durar de duas a três horas, tem mais é que ir de mãos livres para se divertir. Carregue, no máximo, uma shoulder bag ou uma doleira para proteger o celular, documento e dinheiro.

É importante lembrar:

- leve o celular com a bateria carregada

- leve documento de identidade (original ou no app, como RG Digital e Carteira Digital de Trânsito)

- tenha algum dinheiro trocado, para comprar água, cerveja ou um drink

- passe protetor solar antes de sair de casa, se o evento for durante o dia

- e garanta o bilhete do transporte público ou crédito no aplicativo de transporte para a volta.

Por outro lado, quem vai para um festival, que vai durar o dia todo, ou vai para a fila de um grande show bem cedinho para tentar garantir um bom lugar na grade, precisa ter organização e pode até investir em alguns itens de melhor qualidade, que serão úteis nas próximas ocasiões.

Primeiramente, decida entre mochila, bolsa, shoulder bag ou pochete. Invista em itens que sejam leves, seguros e que fiquem bem presos ao corpo, com proteção contra chuva ou feitos com materiais impermeáveis.

O que levar para o festival?

Além de investir em uma mochila ou bolsa leve e impermeável, temos algumas sugestões para você montar seu kit festival. Não se esqueça das dicas básicas listadas acima.

Capa de chuva: você pode comprar um pacote com 10 capas de chuva descartáveis, para se programar para os eventos do ano todo; ou pode apostar em uma capa ou jaqueta impermeável mais resistente, do tipo que pode ser dobrada e levada apertadinha na mochila ou até na pochete. Depois da chuva, é só chacoalhar para tirar o excesso de água e lembrar de estender quando chegar em casa.

Blusa de frio: uma boa jaqueta leve e impermeável pode quebrar o galho numa noite gelada, assim como agasalhos esportivos. Evite casacos de lã e moletons pesados para shows e festivais ao ar livre; vá com algo que seja fácil de vestir e guardar na mochila.

Óculos de sol: essenciais para eventos durante o dia. Lembre-se de levar o estojo para protegê-los depois de escurecer.

Boné ou chapéu: mais uma escolha essencial para aproveitar os shows debaixo de sol sem perder o estilo.

Protetor solar: encontre um produto com alto fator de proteção, com embalagem pequena e fácil de carregar e, principalmente, que seja fácil de espalhar, para a pele ficar sequinha e protegida. Essa dica vale para qualquer dia do ano.

Outros cuidados: quem precisa de colírio para lentes de contato, protetor labial, soro para o nariz, toma medicamentos com horário controlado, etc., deve fazer uma bolsinha e deixar todos os itens juntos dentro da mochila. Quem usa maquiagem pode acomodar tudo em uma mesma necessaire pequena. E os "jovens idosos" podem levar adesivos anestésicos, para a lombar não reclamar das muitas horas em pé.

Lenço umedecido: você encontra packs pequenos de lenços umedecidos em farmácias e também na Americanas. Ideais para limpar as mãos, o rosto e usar como papel higiênico.

Garrafa de água: diversos shows e festivais já obedecem legislação ou recomendação das prefeituras e disponibilizam bebedouros. Como muitos eventos não permitem a entrada de garrafas com líquido desconhecido, você pode investir em uma garrafa retrátil ou um cantil de silicone, há vários modelos no mercado.

Comida: comer em festival é caro e, na maioria das vezes, ruim. Melhor levar barrinhas de cereais, barrinhas de frutas, pacotes de bolacha ou salgadinhos fechados. Outra opção são bananas, frutas cortadas, como maçã e pêra, ou sanduíches prontos dentro de saquinhos do tipo zip-lock. Deixe os potes herméticos em casa e não leve nada de vidro nem talheres de metal, eles vão acabar no lixo na revista da entrada.

Power bank: se a bateria do seu celular não chega ao final da noite em dias normais, em um festival cheio de gente, com a conexão instável, é melhor você se garantir com um carregador portátil. Muitos eventos possuem totens com tomada e cabos, mas você não quer perder um show enquanto carrega o celular, certo?