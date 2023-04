Ter o sistema iOS , sistema operacional do iPhone , em celulares Android é um desejo de muitos usuários, mas que não pode ser realizado de forma oficial. Isso porque o sistema do iPhone não é compatível com outros dispositivos que não sejam da Apple . No entanto, existem alguns truques seguros que permitem emular o iOS em celulares de outras marcas - como usar um launcher , por exemplo.

Vale mencionar que alguns dos métodos podem trazer alguns riscos, como exposição a malwares, roubo de dados e consumo excessivo da memória do aparelho. Por isso, nem todos são indicados. Veja, a seguir, como funciona a emulação do iOS no Android e se vale a pena fazê-la.

Como ter iOS no Android? Veja como funciona esquema e saiba se há riscos

É possível usar o iOS do iPhone no Android?

De forma oficial, não é possível usar o iOS do iPhone no Android. O sistema operacional do iPhone é exclusivo para os aparelhos da Apple. No entanto, há possibilidade de emular o iOS - ou seja, recriar o design, aparência e algumas funções dele em celulares Android.

Isso pode ser feito por meio dos launchers, que são inicializadores disponíveis na Play Store. Uma outra forma de realizar essa ação é instalando os APKs, aplicativos compactados que não são encontrados na Play Store e podem ser baixados pela web. No entanto, é importante frisar que essa segunda opção é arriscada e não é recomendada pelo TechTudo.

O sistema operacional iOS é exclusivo dos iPhones

Como usar o iOS no Android?

Para usar o iOS no Android, é preciso baixar um launcher disponível na Google Play Store . Alguns exemplos que trazem modificações são o PhoneX Launcher, Launcher iOS 16, One Launcher e xOS Launcher. Esses aplicativos adicionam uma interface igual ao iOS no Android, incluindo a mudança de ícones, botões e, até mesmo, algumas funcionalidades do iPhone, como a capacidade de deslizar a tela para baixo para acessar o buscador.

A outra opção é baixar um APK, como o Cider. Antes da instalação, no entanto, é preciso saber que a instalação de quaisquer aplicativos fora das lojas oficiais oferece riscos ao usuários. Se desejar prosseguir mesmo assim, é necessário ir nas Configurações do celular e habilitar para que o aparelho permita a instalação de fontes desconhecidas. Para isso, você pode ir em Configurações > Segurança e, em seguida, “Permitir que o dispositivo instale aplicativos de fontes desconhecidas”.

Para baixar o Cider, abra o link ("https://cycada.en.softonic.com/android") e pressione em “Free download”. Em seguida, vá no explorador de arquivos do seu aparelho e toque no arquivo correspondente ao app para realizar a instalação e execução.

App Launcher iOS 16 traz a parte visual dos iPhones aos Android

Quais os riscos de usar iOS no Android?

Usar o iOS no Android pode apresentar alguns riscos. No caso dos launchers, os aplicativos podem consumir muita memória do celular, o que pode deixar o aparelho mais pesado e alterar o funcionamento correto do sistema.

Já em relação aos APKs, os arquivos baixados externamente podem conter malwares, que infectam o celular com o intuito de roubar dados pessoais e bancários, além de outros prejuízos e riscos à segurança e privacidade do usuário.

Tem como usar apps do iPhone no Android?

Não há como baixar apps do iPhone no Android. A única opção é utilizando APKs que emulam o aplicativo desejado, ou acessando a versão para navegador do aplicativo, caso haja. Ainda assim, não há garantias de que o serviço vai funcionar exatamente da mesma forma que ele funciona no iPhone.

Como usar emojis de iPhone no Android?

Para usar os emojis do iPhone no Android, você pode utilizar um aplicativo chamado iMore Keyboard. O app está disponível na Play Store para download. Para isso, após baixar o aplicativo e abri-lo, toque em “Enable iMore Keyboard”. Em seguida, habilite que o app seja utilizado como o teclado padrão do aparelho. Depois, toque em “Select iMore Keyboard” para escolher o tema e na guia “Emoji Style”, toque em “New Phone Emoji”. Caso tenha ficado em dúvida, veja aqui o passo a passo ilustrado.

O iMore Keyboard permite a utilização de emojis no iPhone nos Android

Quero o sistema do iPhone, mas tenho Android. E agora?

Com informações de Iskysoft, Maketecheasier, Gtricks e Alphr

