Como usar o ChatGPT para criar aplicativos

Usar o ChatGPT para criar aplicativos não é algo possível de forma direta, mas o chatbot da OpenAI pode ser de grande ajuda durante o processo de criação. A ferramenta pode auxiliar desde coisas mais simples, como a criação de um cronograma para o desenvolvimento do app, até ajudar a entender erros em códigos. Contudo, vale ressaltar que a ajuda do chatbot não dispensa o conhecimento de um especialista na área. Veja, a seguir, como usar o ChatGPT para criar e desenvolver apps.

1. Encontrar o tipo de aplicativo para desenvolver

Embora existam mais de 5,5 milhões de aplicativos para Android e iPhone (iOS), o ChatGPT pode auxiliar o usuário a pensar em apps que não tenham muitos concorrentes. Para isso, é só digitar no campo de texto “ideia de aplicativo útil que está em falta”, e o chatbot irá te dar uma opção de aplicativo que está em falta no mercado e suas possíveis funcionalidades.

O usuário pode repetir a solicitação para que o assistente virtual gere novas respostas. É importante lembrar que a base de dados do ChatGPT é limitada ao ano de 2021, por isso, o usuário deve checar a App Store e a Play Store para verificar se as opções dadas pelo API ainda são válidas, ou se a demanda para esses aplicativos já foi suprida.

2. Planejar o aplicativo

O chatbot também pode ajudar o usuário a planejar todas as características do futuro aplicativo. Para isso, o primeiro passo é pedir para o assistente virtual detalhar as funcionalidades do app em questão. Se o usuário tem a ideia desenvolver um aplicativo, ele pode perguntar ao ChatGPT “Quais recursos o app precisa ter?” ou “funcionalidades detalhadas desse aplicativo”. e ele vai receber uma lista de pontos importantes para serem pensados na hora da do desenvolvimento.

Por exemplo, se o usuário estiver desenvolvendo um aplicativo de planejamento de refeições, o ChatGPT vai dar instruções parar criar funcionalidades como um perfil de usuário, uma seção para planejar as refeições, outra para mostrar receitas saudáveis, lista de compras, entre outras.

É interessante, também, pedir ao API para listar recursos que podem diferenciar seu aplicativo de outros que já estão disponíveis. Para isso, o usuário pode perguntar “quais recursos podem ser adicionados para diferenciar esse aplicativo de outros que já existem?”.

Ele também pode especificar quais tipos de profissionais podem estar envolvidos no projeto de cada app. No caso do aplicativo de planejamento de refeições, desenvolvedores de software, nutricionistas, chefs de cozinha e designers gráficos, por exemplo, são os principais especialistas que deveriam ser consultados.

3. Pedir ajuda para criar linhas de código

Após fazer o planejamento detalhado do app nos passos anteriores, o usuário pode, inclusive, obter ajuda do ChatGPT para desenvolver linhas de código de programação. Para que o chatbot programe, é preciso dar instruções muito bem detalhadas, especificando o que quer e em qual linguagem. Vale ressaltar, no entanto, que o ChatGPT não é capaz de gerar um aplicativo inteiro de uma só vez, mas pode gerar o passo a passo de como cria-lo.

Para adicionar uma seção no código que conte as calorias dos alimentos cadastrados no app de refeições usado como exemplo, o usuário poderia digitar “crie um código de programação em Python que conte calorias dos principais alimentos que o usuário cadastrar”. Lembre-se de testar o código para se certificar de que ele funciona como o esperado. Se você não sabe muito sobre programação, o ideal é levar o código a um profissional para que ele aprove, evitando assim eventuais erros que podem comprometer toda a estrutura do app.

4. Pedir ajuda para identificar erros em códigos

Se você programou algo e o resultado não foi o esperado, o assistente virtual pode te ajudar a encontrar o erro e até mesmo corrigir o seu código. Para isso, você precisa explicar ao ChatGPT o que o código deveria fazer, o que está fazendo naquele momento, caso seja algo diferente do esperado ou apresente algum erro, e pedir a ele que corrija.

O comando que tomamos como exemplo nesta matéria é “a função a seguir deveria permitir adicionar alimentos e suas calorias, mas existe algum erro. Poderia identificar onde está o erro no código e corrigi-lo?”. O chatbot vai identificar a falha no código e reescrevê-lo, reparando a parte inadequada. Mesmo após a correção, você deve testar novamente para ter certeza de que o código está funcionando em conformidade com as outras partes do programa.

5. Entender quais são os procedimentos para levar o app às lojas

Se você terminou seu aplicativo, mas não sabe como disponibilizar ele nas lojas, o ChatGPT pode te dar um passo a passo de como fazer isso. Pergunte ao chatbot “como disponibilizar meu aplicativo na Google Play Store e na App Store?”.

O assistente virtual mostra etapas que vão desde criar contas nas lojas e pagar uma taxa única de inscrição, passando por fazer o upload do app nas plataformas, até adicionar preço e configurar opções de distribuição. Caso precise de instruções mais específicas, faça perguntas mais detalhadas.

O que eu preciso para pedir para o ChatGPT me ajudar com isso?

Para ter acesso ao ChatGPT, é preciso criar uma conta no OpenAI e ter um conhecimento básico de programação. Não é necessário ser um especialista, mas é importante saber pelo menos um pouco para entender e implementar as informações dadas pelo chatbot em seus projetos.

Qual sistema operacional é melhor para esse teste? iOS ou Android?

O iOS é o mais fácil, pois não há necessidade de bibliotecas de terceiros, o que facilita para os iniciantes. Tudo o que o usuário precisa é o ambiente de desenvolvimento da Apple - o Xcode. Dentro desse software, o usuário pode programar, testar os códigos, criar a interface de usuário e enviar para a App Store em um só lugar.

Uma das desvantagens é que o Xcode só está disponível para o sistema operacional macOS. De acordo com informações de 2022 da empresa de dados Statista, o sistema operacional Android é quase três vezes mais popular do que o iOS. Dos usuários de smartphone, 71,8% têm Android e apenas 27,6% usam o iOS.

O ChatGPT dispensa o programador?

Por mais que o usuário tenha algum conhecimento sobre programação e que o assistente virtual trabalhe com precisão na maior parte do tempo, é possível que o ChatGPT não compreenda as solicitações ou não programe do jeito esperado. Isso pode resultar em um app que não funciona como o planejado ou que não funciona de maneira alguma.

Desse modo, o uso da plataforma não dispensa um profissional de programação. Se o usuário não for um programador, o ideal é que seu código seja revisado por alguém que poderá testar, identificar os erros e sugerir melhorias.

