No entanto, Viber se diferencia com alguns recursos, como feed com notícias e a opção de ocultar conversas com senha de segurança. O processo de instalação do Viber também é feito por meio do número de telefone e a adição dos contatos do aparelho ao mensageiro . Confira, a seguir, mais informações sobre o que é Viber e como usar o aplicativo no celular.

1 de 14 Como usar o Viber no celular — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Como usar o Viber no celular — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Como usar o Viber no celular? Veja 5 dicas sobre o app

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas sobre o Viber para você saber tudo sobre o app no celular. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que é Viber? Como funciona o Viber e começar a usar? Viber ou WhatsApp: quais as principais diferenças? Viber é seguro? Como usar o Viber?

1. O que é Viber?

O Viber é um aplicativo de mensagens e chamadas gratuito disponível para smartphones Android e iPhone (iOS). O app é semelhante a outros mensageiros, como WhatsApp, Telegram e Signal Private Messenger. A plataforma também conta com uma versão para Windows, Mac e Linux que pode ser baixada no PC. Segundo a empresa Rakuten Group, detentora do Viber, o serviço apresenta mais de um milhão de usuários.

2 de 14 Como funciona o Viber e como usar — Foto: Divulgação/Viber Como funciona o Viber e como usar — Foto: Divulgação/Viber

2. Como funciona o Viber e começar a usar?

Para começar a usar o Viber, é necessário ativar a conta por meio do número do celular e e-mail. Ao abrir o app, ele automaticamente rastreia os seus contatos que também estão cadastrados e os exibe na lista de contatos do aplicativo.

O Viber permite conversar por texto e enviar mensagens de voz e vídeos em bate-papos individuais e em grupos de até 250 pessoas. O app também oferece opção de ativar mensagens temporárias, que podem ser definidas em intervalos, como 10 segundos, um minuto, uma hora e um dia.

Nos chats, é possível usufruir de enquetes, questionários, menções e reações. Também é possível realizar chamadas de áudio e de vídeo com até 50 pessoas ao mesmo tempo. O Viber também conta com GIFs, emojis e adesivos para ser usado nas interações. Um outro recurso disponível nele são os canais e as comunidades que podem ser criados pelo usuário, com um número ilimitado de pessoas.

3 de 14 Como funciona o Viber e começar a usar — Foto: Divulgação/Viber Como funciona o Viber e começar a usar — Foto: Divulgação/Viber

Os administradores dos canais e comunidades no Viber podem:

Adicionar outros administradores;

Compartilhar o link de entrada;

Habilitar ou desabilitar a opção para que as pessoas entrem em contato com ele;

Ativar modo silencioso;

Verificar um relatório com insights do canal, que mostra dados referentes à movimentação do canal ou comunidade.

3. Viber ou WhatsApp: quais as principais diferenças?

O Viber se difere do WhatsApp em alguns aspectos, como o número de pessoas por grupo. No WhatsApp, o valor é de 1.024, enquanto no Viber é de 250. Já as comunidades no WhatsApp podem apresentar até 5 mil membros, enquanto no Viber o valor é ilimitado. Uma outra diferença do Viber para o WhatsApp, é que o Viber apresenta uma aba chamada “Explorar” que funciona como um feed, em que é possível ver links de sites de notícias.

A plataforma também oferece a função de notas que funciona como o recurso de conversar consigo mesmo no WhatsApp. Além disso, o app apresenta uma área para produção de fotos e vídeos com filtros do Snapchat. O aplicativo não conta com stories, mas as imagens podem ser encaminhadas para amigos do app.

Uma outra diferenciação é que ele apresenta o recurso Viber Out, que permite ligar para telefones fixos ou no exterior por meio de planos ou créditos pré-pagos. Os valores dos planos fixos variam entre R$ 10,99/mês e R$ 30,99/mês. Já os créditos pré-pagos podem ser adquiridos a partir de US$ 4,99 (aproximadamente R$ 25 em conversão direta).

4 de 14 O que é Viber e como usar no celular — Foto: Divulgação/Viber O que é Viber e como usar no celular — Foto: Divulgação/Viber

4. Viber é seguro?

O Viber conta com criptografia de ponta a ponta para chats individuais e em grupos. Isso significa que as conversas não podem ser interceptadas por terceiros. Um outro recurso de segurança do Viber é a opção de esconder um bate-papo da página inicial por meio de uma senha. Outra opção de privacidade da plataforma é que é possível ocultar o número de telefone em grupos, comunidades e canais.

5. Como usar o Viber ?

Passo 1. Abra o aplicativo e selecione se autoriza ou não que a plataforma te envie notificações. Depois, toque em “Iniciar agora”;

5 de 14 Viber pode ser usado para envio de mensagens de texto — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Viber pode ser usado para envio de mensagens de texto — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Insira seu número de telefone e pressione em “Continuar”. Confirme o número em “Sim”;

6 de 14 Confirme o número de telefone para usar o Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Confirme o número de telefone para usar o Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Selecione se autoriza o acesso aos seus contatos e chamadas telefônicas para usar os recursos do app;

7 de 14 Viber solicita permissões para ativar recursos no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Viber solicita permissões para ativar recursos no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 4. Insira seus dados para prosseguir e toque no símbolo de check. Depois, selecione se autoriza que o app acesse a câmera para realizar fotos e vídeos;

8 de 14 Viber não obriga inserir dados pessoais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Viber não obriga inserir dados pessoais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 5. Para enviar uma mensagem no Viber, toque no balão de conversa e selecione o contato;

9 de 14 Converse com contatos pelo Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Converse com contatos pelo Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 6. Nessa área, você pode digitar mensagens, gravar áudios, enviar emojis, figurinhas, fotos, vídeos etc.;

10 de 14 Envie mensagens em vários formatos no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Envie mensagens em vários formatos no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 7. Se quiser modificar algo na sua conta, toque em “Mais”. Pressione no símbolo da caneta para adicionar foto, modificar nome, acrescentar e-mail e/ou data de aniversário;

11 de 14 Dados pessoais e fotos podem ser adicionados posteriormente no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Dados pessoais e fotos podem ser adicionados posteriormente no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 8. Já na aba “Chamadas”, você consegue realizar ligações de voz e vídeo. Caso o contato não tenha o Viber instalado, você pode convidá-lo;

12 de 14 Viber permite realizar ligações de voz e vídeo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Viber permite realizar ligações de voz e vídeo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 9. Em “Mais”, você também consegue adicionar novos contatos por meio do telefone ou QR Code ao tocar em “Adicionar contato” e, depois, inserir o número ou escanear o código no aparelho da pessoa;

13 de 14 Adicione novos contatos no Viber por QR Code ou número do telefone — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Adicione novos contatos no Viber por QR Code ou número do telefone — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 10. Já se quiser criar um grupo ou comunidade, pressione o ícone do balão de conversa na página inicial e depois toque em “Novo grupo ou comunidade” ou “Novo canal”.

14 de 14 Crie grupo, comunidade e canal no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie grupo, comunidade e canal no Viber — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de PcMag, BusinessInsider e Economictimes

