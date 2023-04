Concorrente do ChatGPT e do Google Bard ganha app para iPhone; saiba usar

O Google Bard e o Bing com ChatGPT ganharam um novo concorrente esta semana: o Perplexity AI, aplicativo disponível gratuitamente para iPhone ( iOS ). Liberado no último dia 28 para download, o buscador oferece experiência personalizável via login e também conta com uma interface que tem inteligência artificial (IA) acoplada - mais ou menos como funciona o Bing com o chatbot da OpenAI . O app tem pesquisa via conversação com a IA e promete responder de forma precisa e com citações, sem que o usuário precise filtrar as informações disponíveis em diversos links. Ainda não há previsão de lançamento para Android, mas você pode usá-lo via web.

O app recebeu um investimento recente para usar em sua expansão, então é possível que receba novidades no decorrer dos próximos meses. Nas próximas linhas, entenda o que é o Perplexity AI e saiba usá-lo no iPhone.

1 de 2 Inteligência artificial é cada vez mais presente no cotidiano — Foto: Gerd Altmann/Pixabay Inteligência artificial é cada vez mais presente no cotidiano — Foto: Gerd Altmann/Pixabay

O que é e como funciona o Perplexity?

O Perplexity AI se denomina como um “mecanismo de busca conversacional” e funciona de forma similar aos chatbots presentes no mercado, como ChatGPT e o próprio Bing com ChatGPT. Falando de maneira resumida, a sua interface permite fazer perguntas sobre determinados e receber uma resposta direta, em vez de precisar analisar uma lista de links - como acontece hoje no Google (vale lembrar que o Bard, IA da empresa, está ainda em fase de testes). Ao final da resposta, o chatbot inclui os links consultados.

Mas quais seriam as diferenças do Perplexity para o Bing com ChatGPT ou ainda para o Google com Bard? Nos testes feitos pelo TechTudo, as ferramentas se mostraram bem similares logo a princípio, excetuando pela interface. No Perplexity, há, antes da seção para fazer perguntas, uma pequena lista com as questões mais populares do momento. Você pode tocar sobre elas para conferir as respostas. Ao final da tela, você pode perguntar ao chatbot e ainda apagar o seu histórico.

O funcionamento é parecido porque o chatbot do Perplexity também é IA generativa, desenvolvido para assimilar informações e distribui-las em formato de conversa - como acontece com o ChatGPT. Vale mencionar, porém, que a start up que desenvolveu o app afirmou que pretende investir em diferenciais nele no decorrer dos próximos meses - então é possível que, em breve, sejam lançados recursos que o diferenciem de outros buscadores com IA.

O Perplexity pode ser baixado gratuitamente no iPhone, mas, caso você use Android, você pode experimentá-lo pelo site oficial “https://www.perplexity.ai/” (sem aspas).

2 de 2 Perplexity: saiba usar buscador com IA que compete com o Google Bard e o Bing com ChatGPT — Foto: Reprodução/TechTudo Perplexity: saiba usar buscador com IA que compete com o Google Bard e o Bing com ChatGPT — Foto: Reprodução/TechTudo

Como usar o Perplexity no iPhone?

Para usá-lo no sistema iOS, primeiro, vá na App Store e pesquise por "Perplexity AI". Toque sobre a primeira opção que aparecer e faça o download. Quando a instalação estiver completa, abra o aplicativo. A interface é bem direta, e já na página inicial você pode fazer a sua pergunta em português, inglês ou no idioma que preferir. Vale dizer que a IA funciona melhor em inglês, mas tem um bom entendimento de português. A ferramenta disponibiliza também a possibilidade de perguntar via comando de voz, bastando tocar sobre o ícone de microfone.

Escreva a sua pergunta e toque no ícone de seta para enviá-la. A IA dará a resposta e, abaixo dela, disponibilizará as fontes consultadas, junto de assuntos relacionados e/ou sugestões de perguntas. Caso não fique satisfeito com o primeiro resultado, o usuário pode fazer novas perguntas e se aprofundar no assunto pouco a pouco.

Você também pode revisitar seu histórico e/ou apagá-lo. Para isso, na tela de início, toque sobre o ícone de ferramenta. Ali, vá em "Apagar histórico" ou ainda "Desabilitar histórico", caso prefira.

Com informações de Perplexity, TechCrunch e Money Times

