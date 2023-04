Conheça Caravana das Drags, reality com Xuxa e Ikaro Kadoshi no Prime Video

A primeira temporada do reality show Caravana das Drags chegou ao catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira (14). O programa, apresentado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, acompanha 10 drags queens de diversos estados do país em uma competição com diversos desafios únicos. Isso tudo enquanto elas viajam pelo Brasil em um ônibus totalmente decorado em busca do prêmio de R$ 150 mil e do título de "Drag Suprema".