Conheça Transatlântico, minissérie da Netflix baseada em história real

A minisséria Transatlântico, lançada recentemente na Netflix , tem ganhado destaque na plataforma. A produção de época tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, narrando a história real de um grupo de pessoas que ajuda refugiados a saírem da França durante a ocupação alemã. Com sete capítulos de duração média de 50 minutos, a criação do show é dos produtores e roteiristas Anna Winger e Daniel Hendler.

No elenco principal estrão presentes Gillian Jacobs (Community), Lucas Englander (Aparências) e Cory Michael Smith (Gotham). A série é baseada no romance The Flight Portfolio, escrito por Julie Orringer. Para quem gosta de dramas de época e ficou curioso com a minissérie, confira a seguir mais informações sobre o enredo e repercussão.

Enredo de Transatlântico

Na França de 1940, o jornalista americano Varian Fry (Smith) monta o Comitê de Resgate Americano, um projeto de salvamento para refugiados. O comitê consiste em dar apoio para quem fugiu dos campos de concentração nazista na Alemanha; em especial, judeus. Ele obtém o financiamento de Mary Jayne Gold (Jacobs), uma americana herdeira e simpatizante da causa.

Mary e Gold têm no país o suporte de aliados antifascistas locais, como o alemão Albert Hirschman (Englander) e o imigrante africano Paul Kandjo (Ralph Amoussou). Os resgates realizados pelo grupo, porém, despertam a desconfiança de autoridades nazistas, que investigam onde o comitê está mantendo os refugiados.

Elenco e equipe técnica

No elenco principal, estão presentes Ralph Amoussou (Adeus Marrocos), Amit Rahav (Nada Ortodoxa), Grégory Montel (Querida Léa), Corey Stoll (House of Cards), Moritz Bleibtreu (Corra, Lola, Corra), Alexander Fehling (Bastardos Inglórios), Louis-Do de Lencquesaing (The Holy Family), Hande Kodja (Assassinas), Luke Thompson (Bridgerton), entre outros.

Os episódios tem direção de Stéphanie Chuat (Minha Irmã), Véronique Reymond (Les Dames) e Mia Maariel Meyer (360° - Die GEO-Reportage). As locações da produção foram em Marselha, cidade portuária localizada no sul da França.

A história real por trás da trama

Ainda que Transatlântico seja inspirado em um romance literário, a história abordada na série de fato ocorreu. O Comitê de Resgate Americano (Emergency Rescue Committee, no original) existiu e realizou operações de resgate e fuga de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. O grupo agiu entre 1940 e 1941, com a base do projeto localizada em Nova Iorque.

O comitê foi criado pelo jornalista americano Varian Fry (1907 – 1967) em 1940. Após uma viagem para a Alemanha em 1935, Fry ficou horrorizado com o autoritarismo nazista praticado contra grupos minoritários como judeus, homossexuais, ciganos e críticos do Terceiro Reich. Foi em uma viagem para Marselha, em 1940, que o jornalista idealizou o projeto, obtendo o apoio de simpatizantes da causa, como a herdeira americana Mary Jayne Gold e o judeu alemão Albert Hirschman, aliado mais próximo de Fry.

As ações do Comitê de Resgate Americano consistiam em acolher, repatriar e facilitar a fuga de refugiados que chegavam na França para se esconder das autoridades nazistas. Em um plano elaborado por Fry em agosto de 1940, o comitê conseguiu salvar mais de duas mil pessoas presentes na lista de foragidos do Terceiro Reich.

Entre os nomes, estavam os artistas plásticos Marc Chagall, Marcel Duchamp, Remedios Varo, Max Ernst e Wilfredo Lam; os escritores Andre Breton e Hannah Arendt, o escultor Jacques Lipchitz, entre muitos outros artistas, cientistas, jornalistas e intelectuais dissidentes da ideologia nazista.

Varian Fry morreu no dia 13 de setembro de 1967, aos 59 anos. Após o fim da guerra, o jornalista chegou a ser condecorado na França com a honra de "Croix de Chevalier de la Legion d’Honneur". O ativista também foi o primeiro cidadão americano a receber a dinstinção de Justo entre as Nações, uma honraria fornecida por Israel para não-judeus considerados heróis durante o Holocausto. O título foi fornecido pelo memorial israelense Yad Vashem, destinado a lembrar da memória do genocídio contra os judeus.

Repercussão entre público e crítica

Transatlântico tem nota 6,3 no IMDb, com base na votação de 1,4 mil usuários. No Metacritic, a média dos especialistas foi de 64. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações foram de 93% (imprensa, selo "Fresco") e 79% (audiência). No consenso deste último site, é dito que Transatlântico é "um retorno suntuoso aos melodramas clássicos de Hollywood".

Entre as notas positivas da imprensa, a revista Rolling Stone destacou que a minissérie "é um thriller eficaz e agradável para a audiência". O portal Decider elogiou a trama, ao afirmar que "Transatlântico pega uma história séria e lhe dá uma jornada aventureira e saltitante". Já entre as críticas medianas e negativas, o Los Angeles Times parabenizou a atenção da equipe técnica pelo assunto abordado, mas não deixou de classificar a trama como "desajeitada, brega, clichê, diluída, superficial e, às vezes, involuntariamente risível".