Crash Team Rumble junta caos e estratégia em um multiplayer bem divertido

Crash Team Rumble é um jogo multiplayer que utiliza elementos da icônica franquia Crash em um PvP frenético que lembra “pique-bandeira”. No game, desenvolvido pela Toys For Bob e publicado pela Activision , jogadores são divididos em duas equipes com quatro membros cada. Eles são colocados em uma arena repleta de obstáculos e objetivos, vencendo o grupo que coletar mais Wumpas. O título está previsto para chegar no dia 20 de junho de 2023 para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One .

Entre os dias 20 a 24 de abril, usuários que realizaram a compra do título na pré-venda tiveram a oportunidade de conhecer melhor o game em um beta fechado. O TechTudo teve acesso à versão de testes do Crash Team Rumble no PS4, já com localização em português, e traz a seguir as primeiras impressões do game. Confira:

🎮 Review de Crash Bandicoot 4: jogo tem gameplay dinâmica e belos cenários

1 de 4 Crash Team Rumble chega no dia 20 de junho para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. — Foto: Divulgação/Activision Crash Team Rumble chega no dia 20 de junho para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. — Foto: Divulgação/Activision

👉 Meu PS5 não conecta à rede Wi-Fi; como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como o jogo funciona?

O grande objetivo de Crash Team Rumble é coletar a maior quantidade possível de Wumpas, as frutas presentes nos jogos da raposa. Vence o time que conseguir pegar primeiro a quantidade pré-estabelecida no início da partida e levar para sua base. Os Wumpas estão espalhados pelos mapas ou dentro de caixas, que podem ser quebradas pelos jogadores. Mas cuidado: você também pode ser o grande alvo da equipe adversária, já que, ao ser eliminado, perde todas as frutas que carrega.

Além dos Wumpas, os times têm que coletar as Relíquias, que servem como moeda para comprar certos poderes dentro da partida, como um bombardeio vindo dos céus ou a Nave do Oxide, que persegue e desmaterializa os adversários, por exemplo. Ao todo, eram três mapas disponíveis na beta, cada um com uma disponibilidade diferente de poderes.

2 de 4 Três mapas estavam disponíveis na beta, cada um com seus poderes especiais espalhados pela arena — Foto: Divulgação/Activision Três mapas estavam disponíveis na beta, cada um com seus poderes especiais espalhados pela arena — Foto: Divulgação/Activision

Personagens, classes e estratégia

Por mais que a ideia pareça simples, os elementos presentes dentro da arena fazem cada partida ser única, obrigando os jogadores a formarem suas estratégias em equipe. Crash Team Rumble tinha tudo para ser caótico, já que é muito tentador só focar em lutar contra seus adversários, mas esse lado cerebral faz as partidas serem uma “bagunça organizada”, o que torna a experiência extremamente divertida.

Na beta, havia cinco personagens disponíveis: Crash, Coco, Dingodile, Dr. Neo Cortex e Tawna, todos com suas habilidades próprias. Os heróis eram divididos em classes diferentes, sendo elas Pontuador, Bloqueador e Suporte, cada uma com sua função dentro do jogo. Essa divisão pode ser familiar para os jogadores de RPG ou MOBA, que, para fazer uma equipe funcionar da melhor forma possível, sabem a importância de exercer seu trabalho com perfeição, escolhendo o personagem ideal em cada situação.

3 de 4 Crash Team Rumble promete trazer diversos personagens jogáveis em sua versão final — Foto: Divulgação/Activision Crash Team Rumble promete trazer diversos personagens jogáveis em sua versão final — Foto: Divulgação/Activision

Crash e Tawna, por exemplo, são os coletadores, com todo o seu kit focado em locomoção ágil para pegar o Wumpas. Já Dingodile é um Bloqueador, ou seja, faz o trabalho sujo de caçar e eliminar os coletadores para os impedirem de pontuar. Por fim, Coco e Dr. Neo Cortex são os Suportes, que atuam no mapa protegendo seus aliados e adquirindo as Relíquias para fortalecer o seu time.

Jogabilidade

Sobre a gameplay em si, a fluidez é característica dos jogos de plataforma, já que Crash Bandicoot originalmente é um game dessa categoria. A física dos personagens faz com que os jogadores consigam criar seus combos e não se frustrem com a falta de responsividade dos controles. A luta não é o foco, o que motiva os usuários a usarem mais a cabeça do que a mecânica.

O lado estratégico também é um bom ponto, uma vez que as equipes que não trabalharem em conjunto e dividirem bem as suas funções terão menos sucesso. Porém, a comunicação com os seus aliados é bem rasa, já que o sistema de sinalização não é intuitivo. Isso pode acabar atrapalhando mais do que ajudando nos primeiros momentos de gameplay.

4 de 4 Crash Team Rumble combina a correria do "pique-bandeira" com o trabalho em equipe — Foto: Divulgação/Activision Crash Team Rumble combina a correria do "pique-bandeira" com o trabalho em equipe — Foto: Divulgação/Activision

As microtransações também estarão presentes no jogo, com skins e Passe de Batalha, a exemplo de outros títulos multiplayer como League of Legends e Fortnite, mas nada que seja definido como pay-to-win, ou seja, oferecendo vantagens no jogo.

Como o Crash Team Rumble estava restrito àqueles que realizaram a pré-compra, os servidores ainda estavam um pouco vazios, o que dificultou o matchmaking. Porém, há a opção de jogar contra a máquina, algo que pode ser legal, apesar de cansativo depois de algumas partidas. Ainda sobre o modo single-player, não há previsão de um modo história para o game, o que pode ser um pouco decepcionante para um título pago.