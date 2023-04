Crepúsculo vai ganhar série para TV, afirma site

A famosa saga Crepúsculo ganhará uma adaptação em formato de série para televisão pela Lionsgate Television. A informação foi dada em primeira mão pelo site The Hollywood Reporter nesta quarta-feira (19). O novo projeto ainda está em fase de desenvolvimento inicial e é esperado que a autora Stephenie Meyer participe da produção. Wyck Godfrey e o ex-copresidente do Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, serão os produtores executivos.

Ainda de acordo com o veículo, a série, por estar em fase embrionária, não tem no momento um showrunner e nem uma plataforma de streaming. Já Sinead Daly (The Walking Dead: World Beyond) será a responsável pelos roteiros dos novos episódios. A informação vem uma semana após o anúncio de uma série de Harry Potter para o Max, novo streaming de HBO e Discovery.

2 de 2 Kristen Stewart e Robert Pattinson em imagem promocional de Crepúsculo — Foto: Divulgação/Paris Filmes Kristen Stewart e Robert Pattinson em imagem promocional de Crepúsculo — Foto: Divulgação/Paris Filmes

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Ainda não se sabe se o novo projeto será um spin-off da franquia original, inspirado em outros livros de Meyer, como A Breve Segunda Vida de Bree Tanner, Vida e Morte ou Sol da Meia-Noite, ou se adaptará os livros novamente. Ainda não há atores escalados para o elenco da série de Crepúsculo ou previsão de estreia. Por enquanto, a Lionsgate Television não se pronunciou sobre a novidade.

Considerado um enorme sucesso nos cinemas entre os anos de 2008 e 2012, os filmes de Crepúsculo, juntos, arrecadaram o equivalente a US$ 3,4 bilhões somente em bilheteria mundial. A franquia é uma adaptação do best-seller homônimo de Stephenie Meyer e os quatro livros encontram-se disponíveis aqui no Brasil pela Editora Intrínseca.