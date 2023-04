CS:GO: como assistir aos jogos de Imperial, FURIA e MIBR no IEM Rio 2023

FURIA, MIBR e Imperial Esports representarão o Brasil na IEM (Intel Extreme Masters) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). O evento acontece do dia 17 ao 23 de abril no Rio de Janeiro, e terá presença de torcida na Jeunesse Arena a partir dos playoffs, entre os dias 21 e 23 de abril. No total, 16 equipes disputarão pela maior fatia da premiação de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão), além da vaga direta na IEM Cologne 2023.