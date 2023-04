CS:GO: veja equipes e jogos do RMR das Américas, torneio que leva ao Major

O RMR das Américas de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) acontece entre quinta-feira (6) e domingo (9) na cidade de Monterrey, México. O torneio terá 16 equipes da América do Sul e da América do Norte, sendo dez times brasileiros, disputando por cinco vagas no BLAST.tv Paris Major 2023 -- último mundial de CS:GO em vista do lançamento de Counter-Strike 2 (CS2) . Vale destacar que a classificatória não possui premiação em dinheiro e distribuirá apenas posições no mundial na França, que acontece entre os dias 8 e 21 de maio.

Para assistir ao RMR das Américas, basta acessar o canal oficial do streamer Alexandre "Gaules" Borba na Twitch ou os canais da BLAST na mesma plataforma, ou no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes da classificatória americana para o BLAST.tv Paris Major 2023.

Equipes participantes

O RMR das Américas já tinha garantido há meses duas equipes com bom desempenho no IEM Rio Major 2022: FURIA, Top 4 no Major do Brasil, e Team Liquid, Top 11. Depois, foram abertas classificatórias para definir as outras 14 vagas para o RMR, que foram dividas entre América do Sul e América do Norte. Pela América do Sul, classificaram-se BESTIA, Imperial Esports, Fluxo, Flamengo Esports, Paquetá Gaming, Fuscão 1500 (contratada pela Team Solid), e 00 Nation. Destaca-se, em especial, a ausência da 9z Team, eliminada após um tiebraker contra a 00.

Na América do Norte, algumas equipes brasileiras também obtiveram sucesso. As classificadas foram Complexity Gaming, paiN Gaming, MIBR, yur, Detonate, Nouns Esports e Los + oNe. Recentemente, foi anunciado uma substituição entre as participantes. Por conta de problema de passaporte de um jogador e motivos de saúde de outro, a Detonate não conseguiria enviar uma lineup completa a tempo para o torneio. Assim, a Evil Geniuses entrou no seu lugar, fechando as 16 participantes.

RMR das Américas – Equipes Participantes Equipe Classificatória Região FURIA IEM Rio Major 2022 Brasil Team Liquid IEM Rio Major 2022 América do Norte BESTIA Sul-americana Argentina Complexity Gaming Norte-americana América do Norte Imperial Esports Sul-americana Brasil paiN Gaming Norte-americana Brasil Fluxo Sul-americana Brasil MIBR Norte-americana Brasil Flamengo Esports Sul-americana Brasil yur Norte-americana América do Norte Paquetá Gaming Sul-americana Brasil Team Solid Sul-americana Brasil Nous Esports Norte-Americana América do Norte 00 Nation Sul-americana Brasil Los + oNe Norte-Americana Brasil Evil Geniuses Substituta América do Norte

Formato

Repetindo a fórmula de outros RMRs e dos Majors, o RMR das Américas para o BLAST.tv Paris Major 2023 funcionará no formato suíço. Resumidamente, esse formato faz com que todas as equipes que chegarem a três derrotas sejam eliminadas, enquanto aquelas que alcançarem três vitórias se classificarão. Porém, nesse RMR das Américas, bastará duas derrotas para o time ser eliminado.

Todas as partidas que decidirão a classificação da vitoriosa ou eliminação da derrotada serão definidas em séries melhores de três partidas (MD3). Os demais jogos ocorrerão em séries melhores de uma partida (MD1).

As cinco melhores equipes avançarão para o BLAST.tv Paris Major 2023, enquanto as outras 11 serão eliminadas. Vale ressaltar ainda as diferenças de vagas entre as cinco primeiras colocações. A campeã do RMR das Américas ficará com o único Legend Status disponível. Contudo, esse lugar será decidido por uma MD3 extra na reta final da classificatória. As demais vagas são Challenger Status e Contender Status, com ambas levando para a primeira fase do Major, mas diferenciando-se nas seeds.

RMR das Américas 2023 – Vagas Disponíveis Colocação Vaga Fase 1° Legend Status Legends Stage 2° Challenger Status Challengers Stage (seed maior) 3° Contender Status Challengers Stage (seed menor) 4° Contender Status Challengers Stage (seed menor) 5° Contender Status Challengers Stage (seed menor) 6°–11° - -

Calendário

Quinta-feira, 6 de abril

16h – FURIA x Los + oNe

x 16h – Team Liquid x 00 Nation

17h30 – BESTIA x Nous

17h30 – Complexity x Team Solid

19h – Imperial x Evil Geniuses

x Evil Geniuses 19h – paiN x Paquetá

x 20h30 – Fluxo x yur

x yur 20h30 – MIBR x Flamengo

x 22h45 – Série MD1 entre equipes 1–0

22h45 – Série MD1 entre equipes 1–0

Sexta-feira, 7 de abril

00h15 – Série MD1 entre equipes 1–0

00h15 – Série MD1 entre equipes 1–0

17h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 0–1

17h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 0–1

21h45 – Série de eliminação (MD3) entre equipes 0–1

21h45 – Série de eliminação (MD3) entre equipes 0–1

Sábado, 8 de abril

14h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 1–1

14h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 1–1

18h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 1–1

18h – Série de eliminação (MD3) entre equipes 1–1

21h30 – Série de classificação (MD3) entre equipes 2–0

21h30 – Série de classificação (MD3) entre equipes 2–0

Domingo, 9 de abril

15h30 – Série de classificação (MD3) entre equipes 2–1

15h30 – Série de classificação (MD3) entre equipes 2–1

19h30 – Série de classificação (MD3) entre equipes 2–1

19h30 – Série MD3 para decidir a campeã