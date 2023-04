CS:GO: Vitality vence a Heroic e conquista o título da IEM Rio 2023

A Team Vitality venceu a Heroic e sagrou-se campeã da IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023 neste domingo (23). No torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , a série melhor de três partidas (MD3) reuniu duas equipes que buscavam a conquista do primeiro título no ano de 2023. Ambas também chegaram à final de forma semelhante, passando pelas quartas de final e tendo que superar rivais que haviam avançado diretamente para as semifinais dos playoffs. Nessa batalha, quem se saiu melhor foi a Vitality, que chegou à vitória por 2–0, parciais de 16–13 na Vertigo e 16–12 na Inferno.

Com o resultado, a Vitality levou para casa a premiação de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) e a vaga direta para a IEM Cologne 2023, tradicional competição que acontecerá entre os dias 25 de julho e 6 de agosto. Já a Heroic, pelo vice-campeonato, se contentou com a premiação de US$ 42 mil (cerca de R$ 210 mil). Veja, a seguir, como foi a série entre Vitality e Heroic e a classificação final da IEM Rio 2023.

1 de 3 Team Vitality superou os dinamarqueses da Heroic e levou a taça no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ESL Team Vitality superou os dinamarqueses da Heroic e levou a taça no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 1 (Vertigo)

Em seu mapa de escolha, a Vitality iniciou os trabalhos com um pistol controlado como TR e um 4k do astro Mathieu "ZywOo" Herbaut. A Heroic não parecia confortável nesse CT na Vertigo e não soube responder aos avanços da Vitality, que abriu 5–0 com pouca contestação. O time dinamarquês só encontrou seu primeiro ponto na sexta rodada, quando Rasmus "sjuush" Beck acordou e emplacou três eliminações, impedindo o plant adversário. Apesar da derrota, a Vitality seguiu dominando o jogo com ótimos after plants, até abrir o 7–1. Nesse ponto da Vertigo, a Heroic se reinventou completamente como CT e quase chegou à virada, limitando-se a diminuir o prejuízo para 8–7.

Na virada de lados, Jakob "Jabbi" Nygaard eliminou dois jogadores adversários, enquanto sua equipe garantia um plant veloz no bombsite B para assegurar o ponto no segundo pistol. A vantagem levou a Heroic a virar o jogo e ampliar para 10–8, momento em que a Vitality pôde fazer uma rodada armada e chegar ao seu 9° ponto. A Heroic não conseguiu manter o bom momento, principalmente por conta da atuação Peter "dupreeh" Rasmussen, que cresceu na Vertigo e frustrou o CT adversário em diversas rodadas. Eventualmente, quem roubou todo o protagonismo na Vitality foi Emil "Magisk" Reif, que chegou a 26 abates no mapa e levou sua equipe a vencer por 16–13.

2 de 3 Magisk brilhou na segunda metade da Vertigo e liderou sua equipe à vitória — Foto: Divulgação/ESL Magisk brilhou na segunda metade da Vertigo e liderou sua equipe à vitória — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 2 (Inferno)

No primeiro pistol da Inferno, Mathieu "ZywOo" Herbaut abriu a rodada com dois abates, mas a Heroic sobreviveu, plantou a C4 e só foi parada por um ótimo retake de Peter "dupreeh" Rasmussen. Após Dan "apEX" Madesclaire segurar o anti-eco adversário e abrir o 2–0 para a Vitality, foi a vez do capitão Casper "cadiaN" Møller chamar a responsabilidade e vencer ZywOo no 1v1 para tirar sua equipe do zero. A boa jogada de CadiaN fez a Heroic se animar, encaixar suas táticas e equilibrar o jogo por alguns rounds, até a Vitality começar a superar a rival nos retakes e na mira. Os dinamarqueses ainda conseguiram a vitória na última rodada do half, mas saíram no prejuízo (10–5).

Como CT, a Heroic teve o começo necessário no segundo pistol, perdendo apenas um jogador e segurando de forma convincente o avanço dos adversários pelo bombsite A. Com o 10–7 no marcador, a Vitality teve a oportunidade de fazer um armado e assegurou seu ponto com ZywOo surpreendendo a Heroic no caminho para o bombsite A. A Heroic não desistiu e chegou ao empate em 11–11 com uma boa sequência de quatro rounds com todos os seus jogadores tendo destaques individuais. Entretanto, mesmo com uma jogada espetacular de cadiaN, abatendo dois com um só disparo, a Vitality manteve a superioridade e chegou à vitória por 16–12.

3 de 3 O capitão cadiaN emplacou ótimas jogadas, mas não foram o bastante para evitar a derrota e o vice-campeonato na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL O capitão cadiaN emplacou ótimas jogadas, mas não foram o bastante para evitar a derrota e o vice-campeonato na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Sobre a IEM Rio 2023

A IEM Rio 2023 começou na segunda-feira (17) e se encerrou neste domingo (23). Esse foi o retorno de uma competição de CS:GO da Intel Extreme Masters para a Jeunesse Arena após sucesso do IEM Rio Major 2022, em que a Heroic também ficou com o vice-campeonato.

Embora não fosse um torneio de nível Major, a IEM Rio 2023 contou com algumas das melhores equipes do mundo, incluindo FURIA, Imperial e MIBR representando o Brasil.

A premiação total da competição foi de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão), dividida entre todas as participantes, além de uma vaga na IEM Cologne 2023 para a campeã. Na tabela abaixo, confira a classificação final do torneio:

IEM Rio 2023 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° Team Vitality US$ 100 mil (R$ 500 mil) 2° Heroic US$ 42 mil (R$ 210 mil) 3°–4° Natus Vincere e Cloud9 US$ 20 mil (R$ 100 mil) 5°–6° FURIA e BIG US$ 10 mil (R$ 50 mil) 7°–8° Ninjas in Pyjamas e OG US$ 6 mil (R$ 30 mil) 9°–12° 9INE, The MongolZ, Fnatic e FaZe Clan US$ 5 mil (R$ 25 mil) 13°–16° Imperial, MIBR e 9z Team US$ 4 mil (R$ 20 mil)