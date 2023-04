Dead Ringers: veja sinopse, elenco e trailer da série com Rachel Weisz

A série Dead Ringers chega ao catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira (21). O projeto é uma releitura moderna do filme Gêmeos: Mórbida Semelhança (1988) dirigido por David Cronenberg, e foi criado, escrito e produzido pela dramaturga vencedora do Emmy Alice Birch (Normal People). Estrelada e produzida por Rachel Weisz, a trama da minissérie acompanha duas irmãs gêmeas que são ginecologistas e vivem uma relação de dependência emocional.

Com seis episódios ao todo, a série é dirigida por Sean Durkin, Lauren Wolkstein e Karyn Kusama. O suspense psicológico aborda temas atuais, como as inovações no parto e a fertilidade feminina. Se você gosta de thrillers, conheça mais detalhes de Dead Ringers, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 A atriz Rachel Weisz interpreta as gêmeas ginecologistas Elliot e Beverly Mantle — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video A atriz Rachel Weisz interpreta as gêmeas ginecologistas Elliot e Beverly Mantle — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Enredo de Dead Ringers

Situada em Manhattan, a história deste suspense dramático segue as gêmeas Elliot e Beverly Mantle (ambas interpretadas por Rachel Weisz), que cresceram compartilhando os mesmos interesses em roupas, brinquedos, amores e até mesmo o fascínio pela anatomia humana. Apesar disso, as duas são pessoas muito diferentes. Ao se tornarem ginecologistas e obstetras, as duas irmãs nutrem o sonho de criar uma clínica que mude a relação do país com o parto.

Porém, ao receberem o investimento da bilionária Rebecca (Ehle), elas se veem em uma encruzilhada, já que ambas desejam coisas diferentes. Se por um lado Elliot quer avançar na ciência e trabalhar em um ambiente sem supervisão, por outro Beverly quer promover uma clínica em que a reprodução seja normalizada e controlada. Ao mesmo tempo, Beverly inicia um relacionamento e se planeja para ter uma família. É neste cenário que as gêmeas passam a enfrentar, pela primeira vez, fissuras em seu relação de codependência.

Elenco

Estrelado por Rachel Weisz (A Múmia) como as gêmeas protagonistas Elliot e Beverly Mantle, o elenco de Dead Ringers conta com Britne Oldford (The Umbrella Academy) interpretando Genevieve, Poppy Liu (iCarly) dando vida à Greta e Jennifer Ehle (O Discurso do Rei) como Rebecca.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Emily Meade (Nerve: Um Jogo Sem Regras), Michael Chernus (Ruptura), Jeremy Shamos (A Voz Suprema do Blues) e Miriam Silverman (Má Educação).

Repercussão

Lançada recentemente, a aguardada série foi avaliada no Rotten Tomatoes com aprovação, até o momento, de 82% pela crítica. Segundo o consenso do site em questão, "Dead Ringers [...] não é uma imitação pálida, graças à Rachel Weisz".

Em reviews de veículos internacionais, como o The Hollywood Reporter, o jornalista Dan Fienberg tece elogios à produção, descrevendo-a como "um remake que vale a pena com uma perspectiva distinta e um desempenho central imponente".

Por fim, Judy Berman, do Time, traz uma crítica positiva sobre a minissérie, destacando que "Dead Ringers funciona espetacularmente. Na verdade, parece ainda mais subversivo do que o original, uma odisseia de terror psicossexual arrancada das manchetes".