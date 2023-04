Demon Slayer: conheça as temporadas de Kimetsu no Yaiba e onde assistir

Demon Slayer é atualmente um dos animes japoneses de maior destaque em todo mundo. A aventura é baseada nos mangás de Koyoharu Gotōge e foi lançada na televisão em 2020. Na trama, o guerreiro Tanjiro busca vingança contra o demônio Muzan, responsável por assassinar sua família e transformar sua irmã Nezuko em um monstro. No mangá, as aventuras estão divididas em 11 arcos e, por enquanto, foram adaptados em três temporadas e dois filmes de Demon Slayer. Os novos episódios estão em exibição no Crunchyroll . Veja, a seguir, sinopse e onde assistir a cada um deles.

2 de 7 Tanjiro, protagonista de Demon Slayer, é um jovem guerreiro que busca salvar a irmã de uma maldição — Foto: Divulgação/Crunchyroll Tanjiro, protagonista de Demon Slayer, é um jovem guerreiro que busca salvar a irmã de uma maldição — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Temporada 1 (2019) - Netflix e Crunchyroll

A temporada de estreia do anime teve transmissão de 6 de abril até 28 de setembro de 2019. Com 26 episódios, a saga inicial de Demon Slayer se passa durante a Era Taisho (1912-1926) e mostra como o carvoeiro Tanjiro Kamado teve a família arruinada por Muzan. Durante um ataque inesperado, o rei demônio mata a mãe de Tanjiro, Kie, e seus irmãos mais novos, Takeo e Rokuta.

Além de Tanjiro, outra sobrevivente do massacre é Nezuko, única irmã do protagonista. Mas esta é acometida por uma maldição que a transforma em um demônio. Cabe então a Tanjiro treinar constantemente para combater os inimigos malignos e derrotar Muzan, para que sua irmã possa voltar ao normal. No seu treinamento, o herói conta com os ensinamentos de Sakonji Urokodaki, um misterioso mestre que, no passado, foi integrante de um grupo de assassinos de demônios.

3 de 7 Nezuko é a única sobrevivente do massacre que ocorreu com a família Kamado — Foto: Divulgação/Crunchyroll Nezuko é a única sobrevivente do massacre que ocorreu com a família Kamado — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Demon Slayer – Mugen Train: O Filme (2020)

Antes do lançamento da segunda temporada, a franquia Demon Slayer teve seu primeiro filme lançado nos cinemas. Demon Slayer – Mugen Train: O Filme (disponível também no Funimation) estreou nas telonas japonesas no dia 16 de outubro de 2020; no Brasil, o lançamento foi no dia 13 de maio de 2021. O longa é um preparatório dos eventos do arco Mugen Train, primeira parte da segunda temporada composta por sete episódios.

Tanjiro e seu grupo completaram sua reabilitação na Mansão Borboleta (casa onde os guerreiros recuperam suas energias) e partem em direção ao Mugen Train, trem onde 40 pessoas desapareceram misteriosamente. Na jornada, Tanjiro, sua irmã Nezuko e os companheiros Zenitsu e Inosuke se aliam com um poderoso espadachim chamado Kyōjurō Rengoku. Juntos, eles deverão derrotar o demônio responsável pelos desaparecimentos no Mugen Train.

4 de 7 Kyojuro Rengoku é um espadachim poderoso que auxilia o grupo de Tanjiro na caçada de um demônio — Foto: Divulgação/Mubi Kyojuro Rengoku é um espadachim poderoso que auxilia o grupo de Tanjiro na caçada de um demônio — Foto: Divulgação/Mubi

Temporada 2: arco Mugen Train - Netflix e Crunchyroll

A segunda temporada de Demon Slayer foi lançada dias antes da estreia do filme para os cinemas, contando a mesma história. Porém, mesmo com o sucesso estrondoso do filme, a série animada leva vantagem por conter mais detalhes sobre o Mugen Train Arc, saga vinda dos mangás. Enquanto o longa tem quase 120 minutos (2h), a primeira parte de Mugen Train contém ao todo 166 minutos.

Uma das diferenças é um momento ocorrido antes dos acontecimentos do filme onde Rengoku ouve falar dos desaparecimentos no Mugen Train. Na série, conhecemos também mais detalhes sobre a vida familiar do novo personagem. A batalha entre Rengoku e o demônio Akaza ganha maior destaque na série, ocupando um episódio inteiro. Portanto, é válido para os fãs não deixarem de acompanhar o filme e os episódios do arco Mugen Train.

5 de 7 A batalha entre Rengoku e Akaza ganha maior destaque na adaptação do arco Mugen Train para a TV — Foto: Reprodução/IMDb A batalha entre Rengoku e Akaza ganha maior destaque na adaptação do arco Mugen Train para a TV — Foto: Reprodução/IMDb

Temporada 2: arco Entertainment District - Netflix e Crunchyroll

A parte final da segunda temporada teve 11 episódios lançados entre 5 de dezembro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022. A trama desta vez se passa no Distrito do Entretenimento, região onde o caçador de demónios Tengen Uzui leva Tanjiro, Zenitsu e Inosuke para explicar seu plano de investigação do distrito. O caçador acredita que há uma presença maligna na região e que os demônios foram responsáveis por sequestrar suas três esposas. Enquanto isso, Azaka promete a Muzan que matará Tanjiro o quanto antes.

6 de 7 Uzui, personagem de destaque no arco do Distrito do Entretenimento, pede ajuda a Tanjiro para resgatar suas três esposas. — Foto: Reprodução/IMDb Uzui, personagem de destaque no arco do Distrito do Entretenimento, pede ajuda a Tanjiro para resgatar suas três esposas. — Foto: Reprodução/IMDb

Temporada 3: Swordsmith Village (2023) - Crunchyroll

Precedido de mais um filme para os cinemas (lançado em 30 de março e, até o momento, indisponível no streaming), a terceira temporada de Demon Slayer chegou no dia 9 desse mês. Até o momento, três episódios legendados foram lançados na plataforma - sem previsão de versões dubladas. O quarto capítulo será lançado no domingo, dia 30.

O primeiro episódio do arco Swordsmith Village (Vila do Espadachim, em português) é um especial de quase 50 minutos. Nomeado como "Sonho de Alguém", o capítulo mostra Tanjiro e seus amigos Zenitsu, Inosuke, e Nezuko se recuperando após a batalha ocorrida no distrito do Entretenimento, contra os demônios Daki e Gyutaro. Enquanto isso, Muzan se reúne com os Luas Superiores (demônios de alto poder) para organizar um plano contra a equipe do protagonista.

7 de 7 Muzan, vilão responsável pela tragédia familiar de Tanjiro, também é conhecido como o Rei dos Demônios — Foto: Divulgação/IMDb Muzan, vilão responsável pela tragédia familiar de Tanjiro, também é conhecido como o Rei dos Demônios — Foto: Divulgação/IMDb