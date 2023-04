Descubra quais são as maiores empresas de celular do mundo

o A Samsung está na liderança do ranking mundial de empresas de celular, de acordo com uma pesquisa divulgada pela consultoria de mercado Canalys na última semana. Apesar dos números negativos no final de 2022, a empresa conseguiu retornar ao topo da lista, que estava sob o comando da Apple . Agora, a empresa da maçã voltou ao segundo lugar, à frente de Xiaomi , Oppo e Vivo .

Apesar do triunfo da gigante sul-coreana, houve queda nas remessas de telefones. Todo o setor de mobile tem enfrentado perdas consecutivas há pelo menos cinco trimestres. O cenário pessimista leva a encarar os números dos três primeiros meses deste ano como algo dentro do esperado, já que sugere uma certa estabilidade.

Samsung lidera ranking de participação global no mercado de smartphones

Segundo a Canalys, a participação da Samsung no mercado caiu de 24% para 22% no primeiro trimestre deste ano. A Xiaomi, terceira colocada na lista, também seguiu a tendência de queda e foi de 13% para 11%. Em números gerais, a remessa registrada no setor de mobile caiu 12% em comparação com os três primeiros meses de 2022.

As análises apontaram a baixa demanda de consumidores como um dos fatores que desaqueceram o mercado. O cenário macroeconômico, a inflação e o preço de componentes eletrôicos também interferem na movimentação dentro do setor, que tem tentado se recuperar com novidades como 5G e recursos otimizados.

Participação de empresas de smartphone no mercado mundial Fabricante 1º trimestre de 2022 1º trimestre de 2023 Samsung 24% 22% Apple 18% 21% Xiaomi 13% 11% Oppo 9% 10% Vivo 8% 8% Outros 28% 28%

Na contramão dessa tendência, a participação de mercado da Apple cresceu no período. Antes, ela detinha 18% dessa fatia e, agora, abocanha 21% e está atrás da dona dos aparelhos Galaxy por apenas 1%. Com a apresentação da linha iPhone 14, a gigante de Cupertino deu um salto nas vendas, principalmente por conta do sucesso do iPhone 14 Pro.

A Samsung, por sua vez, conta com o Galaxy S23, apresentado em fevereiro para entrar na briga pelo topo do ranking. O modelo mais básico da linha premium foi anunciado por R$ 5.999, mas hoje pode ser encontrado por cerca de R$ 5.079. O concorrente iPhone 14 inicialmente custava R$ 7.599 na versão com 128 GB, mas ganhou desconto e atualmente sai por R$ 5.174.

Mesmo com a queda contínua no setor de smartphones, a expectativa é de melhora nos próximos meses. O analista Toby Zhu, da Canalys, pontuou em nota à imprensa que a mudança de cenário pode ocorrer em decorrência da redução dos estoques nos próximos trimestres. “Os fornecedores se concentraram em inovações e no aumento da produção e da eficiência dos canais [de vendas] após uma rodada de flutuações, passando do crescimento de volumes e ações para o aumento da qualidade”, concluiu em relatório distribuído à imprensa.

