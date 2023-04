Descubra quais são os celulares Android mais poderosos do mundo

Um smartphone desconhecido dos brasileiros, o Nubia Red Magic 8 Pro Plus, levou a melhor no teste de benchmark realizado pelo AnTuTu no mês de março. Com isso, ele conquistou o posto de celular Android mais rápido do mundo, seguido dos modelos Vivo X90 Plus, Mi 13 Pro, Mi 13 e Galaxy S23 Ultra no top 5. O que todos têm em comum é o processador Snapdragon 8 Gen 2 , da Qualcomm , que equipa oito dos dez smartphones mencionados no ranking. Os dois produtos restantes carregam variações da versão mais antiga do chip.

Além de testar a velocidade de flagships populares, a AnTuTu também mede a potência de modelos não premium e, nesta categoria, a medalha de ouro foi do iQOO Neo 7. Depois, a lista seguiu com os aparelhos Vivo V27, Mi 12T, Realme GT Neo 3 e Poco X4 GT. Dessa vez, a fabricante MediaTek dominou parte da classificação com gerações do chip Dimensity.

2 de 2 Red Magic 8 Pro — Foto: Divulgação/Nubia Red Magic 8 Pro — Foto: Divulgação/Nubia

Nubia Red Magic 8 Pro Plus leva medalha de ouro na categoria premium

10 celulares Android mais rápidos do mundo na categoria premium Posição Celular Fabricante Processador Pontuação 1º Red Magic 8 Pro Plus ZTE Snapdragon 8 Gen 2 1.308.126 2º Vivo X90 Pro Plus Vivo Snapdragon 8 Gen 2 1.298.560 3º Xiaomi 13 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 1.279.978 4º Xiaomi 13 Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 1.276.720 5º Galaxy S23 Ultra Samsung Snapdragon 8 Gen 2 1.241.476 6º Galaxy S23 Plus Samsung Snapdragon 8 Gen 2 1.222.670 7º Galaxy S23 Samsung Snapdragon 8 Gen 2 1.192.641 8º OnePlus 11 OnePlus Snapdragon 8 Gen 2 1.150.751 9º Xiaomi 12T Pro Xiaomi Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.076.952 10º Xiaomi 12 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 1 983.904

O Nubia Red Magic 8 Pro Plus traz especificações de destaque que o ajudam a conquistar o topo da lista, entre elas, o armazenamento que varia entre 256 GB e 1 TB, além da memória RAM que pode chegar a 16 GB. Além disso, o aparelho investe em uma tela de 6,8 polegadas, com painel AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz. O arranjo fotográfico oferece lentes de até 50 MP, ao passo que a bateria dispõe de 5.000 mAh. A recarga pode ser feita com um adaptador de até 165 W.

Enquanto isso, a ficha técnica do segundo colocado, Vivo X90 Pro Plus, menciona memória RAM de 12 GB e até 512 GB de espaço para dados. Neste modelo, as câmeras também se destacam, visto que as quatro lentes trazem resolução significativa, como é o caso do sensor principal, com 64 MP. A tela fica em 6,7 polegadas e a taxa é de 120 Hz. Para alimentar o smartphone, a fabricante incluiu uma bateria de 4.700 mAh.

O terceiro lugar é ocupado pelo Mi 13 Pro, que inclui armazenamento de até 512GB e RAM de 8 ou 12 GB. A aposta premium da Xiaomi oferece lentes Leica de 50 MP, além de um painel de 6,7 polegadas em Full HD. Usuários devem encontrar, ainda, uma bateria de 4.820 mAh e suporte ao Android 13.

Em quarto, aparece o Mi 13, versão básica do anterior. Na sequência, estão os últimos lançamentos da Samsung, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23. Em oitavo, nono e décimo lugar, aparecem o OnePlus 11, o Mi 12T Pro e o Mi 12 Pro.

Entre os smartphones indicados, apenas os aparelhos da Samsung e alguns modelos da linha Xiaomi 12 estão disponíveis para a compra no Brasil.

Lançamento do Galaxy S23: veja detalhes e preços de todas as versões

Ranking de intermediários é liderado pelo iQOO Neo 7

10 celulares Android mais rápidos do mundo na categoria intermediária Posição Celular Fabricante Processador Pontuação 1º iQOO Neo 7 Vivo Dimensity 8200 853.061 2º Vivo V27 Pro Vivo Dimensity 8200 841.815 3º Xiaomi Mi 12T Xiaomi Dimensity 8100-Ultra 822.983 4º Realme GT Neo 3 Realme Dimensity 8100 809.745 5º Poco X4 GT Xiaomi Dimensity 8100 795.950 6º Redmi K50i Xiaomi Dimensity 8100 786.355 7º Redmi Note 11T Pro Xiaomi Dimensity 8100 753.889 8º Realme GT Neo 2 Realme Snapdragon 870 727.946 9º iQOO Neo 6 Vivo Snapdragon 870 722.475 10º Realme GT Neo 3T Realme Snapdragon 870 706.859

A versão global do iQOO Neo 7 traz o chip Dimensity 8200, que opera em conjunto com o armazenamento de 128 ou 256 GB e com a memória RAM de até 12 GB. A tela investe em 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e painel AMOLED. As câmeras, por sua vez, entregam até 64 MP. Outras especificações relevantes são a bateria, de 5.000 mAh, e o suporte ao 5G.

Já o Vivo V27 Pro, dono da medalha de prata, carrega na ficha técnica o processador Dimensity 8200 e uma memória RAM de até 12 GB. O espaço para dados varia entre 128 e 256 GB. O display segue o mesmo padrão dos concorrentes e entrega 6,7 polegadas, em AMOLED, com taxa de 120 Hz. Dessa vez, as lentes chegam a 50 MP e a bateria garante 4.600 mAh para desempenhar as atividades.

O terceiro posto vai para o Mi 12T, que conta com o Dimensity 8100-Ultra no desempenho, somando 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento. A câmera de 108 MP se destaca na ficha técnica, assim como a bateria de 5.000 mAh. As especificações ainda apontam tela de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Este é o único aparelho do top três que pode ser encontrado no Brasil, mas pelo nome de Xiaomi 12T.

A lista é composta por mais sete modelos: Realme GT Neo 3, Poco X4 GT, Redmi K50i, Redmi Note 11T Pro, Realme GT Neo 2, iQOO Neo 6 e, por último, o Realme GT Neo 3T.