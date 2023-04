Desejo Obsessivo: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A minissérie Desejo Obsessivo chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (13) e já ocupa o primeiro lugar de produções mais vistas do streaming. Baseado no romance Damage, de Josephine Hart, e com roteiro adaptado de Morgan Lloyd Malcom e Benji Walters, a produção é estrelada por Richard Armitage e Charlie Murphy. Já a trama acompanha um médico renomado que começa um caso secreto com a noiva de seu filho.

Com apenas quatro episódios de meia-hora cada, o projeto tem direção de Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa e é fruto de uma parceria entre os estúdios Gaumont Film Company e Moonage Produções. Confira, a seguir, mais detalhes da minissérie de thriller erótico da Netflix.

2 de 2 Minissérie é estrelada por Richard Armitage e Charlie Murphy, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix Minissérie é estrelada por Richard Armitage e Charlie Murphy, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Desejo Obsessivo

A história segue William Farrow, um bem-sucedido e renomado cirurgião que acaba se apaixonando pela noiva de seu filho, a jovem Anna Barton. Ao se envolver sexualmente com sua futura nora, o protagonista passa a ter uma relação extraconjugal com ela e se torna totalmente obcecado pela garota. Ao tentar manter seu caso em segredo, William ameaça sua carreira, além de encarar consequências devastadoras para toda a família Farrow.

Elenco

Estrelado por Richard Armitage (O Hobbit) no papel do protagonista William Farrow e Charlie Murphy (Peaky Blinders) interpretando Anna Barton, o elenco de Desejo Obsessivo ainda é contemplado com nomes como Indira Varma (Game of Thrones) dando vida à Ingrid, Rish Shah (Justiceiras) vivendo Jay e Pippa Bennett-Warner (Gangs of London) como Peggy.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Sonera Angel (Scare Attraction), Celine Arden (As Trapaceiras), Marion Bailey (O Segredo de Vera Drake), Kerim Hassan (Era Uma Vez em Londres) e Greg Barnett (Benny Loves You).

Repercussão

Apesar da recente estreia e enorme popularidade da minissérie original, a recepção inicial do projeto é mediana. No site agregador IMDb, por exemplo, a produção tem nota 5.4, com base em 708 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa tem um índice de aprovação de apenas 38% e uma pontuação de 18% em relação à audiência.

Sobre as reviews de veículos internacionais, como o The Guardian, a jornalista Lucy Mangan começa afirmando que "o enredo real de Hart é leve" para depois ressaltar que, apesar disso, "perdeu-se a oportunidade de preencher esse drama com algum detalhe psicológico crível ou dar alguma complexidade ou nuance a qualquer um dos relacionamentos dos personagens."

Por fim, Joel Keller, do Decider, tece comentários negativos sobre a produção, alegando que ela "quer dar aos espectadores toda a sensualidade sem história" e também sobre o roteiro, já que "algum contexto ajudaria aqui, porque a ideia da megera seduzindo o homem de família 'inocente' parece tão antiquada."

Confira o trailer oficial de Desejo Obsessivo:

