Detalhes do Galaxy Watch 6 vazam na internet antes da hora

O Galaxy Watch 6 poderá ter telas maiores e resoluções melhores, sem aumentar o tamanho das caixas, que devem permanecer as mesmas em relação ao Galaxy Watch 5 . O rumor veio a público nesta quinta-feira (6), por meio do perfil Ice Universe, conhecido por vazar várias informações acertadas sobre os produtos da Samsung . O rival do Apple Watch deve ser lançado somente em agosto de 2023, segundo as especulações mais fortes até agora.

O modelo de 44 mm deverá ter uma tela de 1,47 polegadas com resolução de 480 x 480 pixels, consideravelmente maior do que o Galaxy Watch 5, que tinha uma tela de 1,40 polegada com resolução de 450 x 450. Da mesma forma, o modelo com 40 mm deve ganhar uma tela de 1,31 polegada e resolução de 432 x 432 pixels, também maior do que o modelo anterior, que tinha 1,20 polegada com 396 x 396.

2 de 2 Galaxy Watch 5 pode ser o último modelo sem a moldura física rotativa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Watch 5 pode ser o último modelo sem a moldura física rotativa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outros rumores recentes indicam que o Galaxy Watch 6 poderá vir com vidro em formato curvo, inspirado no Google Pixel Watch. Além disso, o modelo conhecido como “Classic” poderia voltar na próxima linha, trazendo com ele a moldura rotativa, recurso que foi abandonado pela empresa no modelo anterior. Até o momento, não há outros detalhes especulados sobre o design dos respectivos relógios.

A imprensa internacional também espera que os sensores de frequência cardíaca e monitoramento do sono e do estresse apresentem resultados ainda mais refinados em ambas as versões. O aparelho também deve contar com melhorias nos diversos sensores ambientais e de movimento, como acelerômetro, barômetro, giroscópio e até GPS.

Para completar, o site Sammy Fans também acredita que o próximo relógio inteligente venha com uma versão atualizada do One UI Watch, baseado no Wear OS, sistema operacional do Google. De acordo com os rumores, o software viria com recursos aprimorados justamente no campo do rastreamento de saúde.

Com informações de Sammy Fans

