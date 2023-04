Dez notícias de tecnologia para você começar a sua semana sabendo

A última semana no mercado de tecnologia foi agitada. Do lançamento de um novo recurso para salvar mensagens temporárias no WhatsApp até a ampliação do 5G para mais cidades no Brasil, diversas novidades foram anunciadas no ramo desde a última segunda-feira (17) até hoje (24). Os celulares da linha mais popular da Xiaomi, por exemplo, desembarcaram no país, e uma nova série baseada em Crepúsculo pode ser lançada. A seguir, o TechTudo relembra dez notícias recentes em tecnologia que você deveria começar a semana sabendo.