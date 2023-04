Digimon World Next Order: veja gameplay e requisitos do jogo no PC

Digimon World: Next Order traz uma aventura de RPG com mais de 200 monstrinhos para cuidar, bem no 'estilo' Tamagochi. O jogo, desenvolvido pela Hyde e publicado pela Bandai Namco , conta a história de um jovem digiescolhido invocado para salvar o mundo das criaturas de um terrível vírus, que as deixou agressivas. Lançado em 2017 para PlayStation 4 ( PS4 ) e PS Vita (no Japão), o título chegou agora também para Nintendo Switch e PC. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

História

O Digimundo, universo digital paralelo ao mundo real, é habitado por monstrinhos de dados chamados Digimon. Quando um estranho vírus começa a transformar todos eles em agressivos Machinedramons, um digiescolhido é invocado para investigar a infecção e salvar a todos.

Para a jogatina, players podem escolher entre os protagonistas Takuto ou Shiki, e recrutar até dois parceiros Digimon para acompanhá-los na aventura. Durante o game, será preciso firmar base na cidade de Floatia, e, depois, ir atrás de upgrades e personagens do Digimundo.

Gameplay

Assim como no original lançado em 1999 para PlayStation One, o foco do game está em cuidar de Digimons como se fossem bichinhos virtuais. Desse modo, o jogador deve cuidar da alimentação, do sono e até das necessidades fisiológicas das criaturas.

Se deixá-los com fome ou sono, por exemplo, terá que lidar com uma queda na performance de batalha e até com a possibilidade de não conseguir evoluí-lo. Vale lembrar que os Digimons podem ser treinados para melhorar seus atributos e aprenderem golpes para batalhar até atingirem formas mais poderosas, através da digievolução. Por isso, fique atento ao seu bichinho.

Os combates são travados em arenas limitadas, nas quais os Digimons agem por conta própria na maior parte do tempo. Seu personagem pode incentivá-los de perto e até sugerir golpes, mas a performance do monstrinho dependerá do elo com seu dono.

Além disso, a conexão entre dois monstros é igualmente importante. Inclusive, se estiverem em sintonia, podem obter evoluções cruzadas que levam a poderosas formas, como Omegamon e Imperialdramon.

No resto do tempo, será preciso explorar o mundo do jogo, conhecer outros Digimons e realizar tarefas para eles em missões. Ao fazer amizades com Digimons, eles poderão virar habitantes de Floatia e expandi-la com novas construções e funções. Em alguns momentos, também será preciso obter materiais para ajudar na evolução da cidade. Vale dizer que Floatia começará como um simples vilarejo, mas, até o final do game, se tornará uma grande cidade.

Morte e renascimento

Um ponto curioso em Digimon World: Next Order é que seus Digimons têm expectativas de vida e, quando chegarem a uma certa idade, irão morrer. Quando os monstrinhos partem, no entanto, eles reencarnam no formato de um Digiovo, os quais herdam parte da força da criaturinha anterior e geram um ciclo de constante fortalecimento.

Requisitos mínimos