Alan Rickman: Doodle do Google homenageia ator de Snape neste domingo

O Doodle deste domingo (30) do Google homenageia Alan Rickman, ator famoso pelo papel de Severo Snape em Harry Potter. O britânico faleceu em 2016 devido a complicações em um câncer de próstata. Na data de hoje, são celebrados 36 anos do lançamento da peça "Les Liaisons Dangereuses" na Broadway, que foi essencial para lançar a carreira do britânico. A ilustração animada foi feita pela artista Helene Leroux e mostra Rickman piscando, olhando para o lado e para a tela.

O Doodle de Alan Rickman foi visualizado em diversos países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Líbia e Lituânia, além de outros lugares da Europa. Saiba mais sobre o ator britânico nas linhas a seguir.

Quem foi Alan Rickman?

Alan Rickman, nascido em Londres, Inglaterra, em 21 de fevereiro de 1946, foi um ator britânico, famoso por interpretar o professor carrancudo Severo Snape, nos filmes da Harry Potter. Mas a série de J. K. Rowling não foi o único título de peso na carreira de mais de 30 anos do artista: ele também participou de produções como "Robin Hood - O príncipe dos ladrões" (1991), "Alice no país das maravilhas" (2010), "Duro de matar" (1988) e "Sweeney Tood" (2007).

Antes de atuar, o britânico demonstrou também interesse em pintura, sendo bastante estimulado por professores e familiares para se desenvolver no universo artístico. Foi assim que, após se destacar na atuação, ganhou uma bolsa de estudos para estuda teatro na escola Latymer Upper, em Londres.

Na graduação, Rickman também surpreende: o ator foi formado em design gráfico pela Escola de Artes e Design de Chelsea, também no Reino Unido. Depois de se formar, Alan abriu uma agência de design com um colega da faculdade. Ao mesmo tempo, ele frequentava o Group Court Drama Club, um clube de teatro amador.

Ele acabou surpreendendo seus colegas e, aos 26 anos, conseguiu uma vaga no RADA, uma escola de teatro muito prestigiada no Reino Unido. Foi aí que Rickman saiu da agência de design que tinha com seu amigo, decidido a correr atrás de uma carreira como ator.

A peça Les Liaisons Dangereuses, lançada em 1985, foi a que lançou o artista para um campo de prestígio. Ele atuou no papel do anti-herói Le Vicomte de Valmont e ganhou pelo seu trabalho um prêmio Tony, uma das premiações mais famosas do teatro, recebendo reconhecimento em outros lugares do globo.

Ainda nos Estados Unidos, Rickman atuou, em 1988, em Duro de Matar, no papel do vilão Hans Gruber. Em 1996, ganhou um Emmy e um Globo de Ouro pela sua atuação como protagonista em Rasputin. Já em 2001, deslanchou para o mundo sob a pele de Severo Snape, em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

O ator faleceu em 14 de janeiro de 2016, após ter complicações em um câncer de próstata.

