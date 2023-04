DualSense 2? Controle da Sony pode ganhar versão com sensor de temperatura

O controle DualSense do PlayStation 5 (PS5) pode ganhar uma evolução no futuro, segundo uma patente registrada pela Sony. O documento detalha um joystick capaz de mudar sua própria temperatura de acordo com as situações de jogo. A patente, avistada pelo site Exputer e destacada pelo insider Tom Henderson, detalha a possibilidade de um controle feito com partes elásticas. O material utilizado poderia ser algo baseado em gel de silicone, permitindo a mudança de temperatura a partir de impulsos elétricos. Vale ressaltar, no entanto, que patentes não são garantias de que a tecnologia será, de fato, utilizada em um produto no futuro.