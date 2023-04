Dying Light Enhanced Edition e Shapez estão grátis na Epic Games Store

👉 God of War Ragnarok vai sair para PC? Veja no Fórum TechTudo

Dying Light: Enhanced Edition é a versão definitiva do clássico game de zumbis em primeira pessoa lançado para PS4, Xbox One e PCs em 2015. O game traz um grande mundo aberto repleto de mortos-vivos, os quais o jogador precisa evitar com o uso de técnicas de parkour para se manter sempre acima do perigo, mas sobreviventes humanos também podem oferecer problemas. O jogo tem um ciclo de dia e noite, no qual durante o dia há zumbis mais lentos nas ruas, mas à noite o jogador pode ser caçado por criaturas mutantes velozes e assustadoras. Em compensação, há maiores recompensas. É possível jogar a aventura sozinho ou com 4 amigos em multiplayer.