EA Sports PGA Tour e Everspace 2 são destaques nos lançamentos da semana

EA Sports PGA Tour e Everspace 2 são os destaques nos lançamentos da semana. O mais completo jogo de golfe da série esportiva da Electronic Arts e as aventuras cheias de ação e perigo de um piloto não chegam sozinhos. Além deles, também estreiam a remasterização do clássico GrimGrimoire OnceMore, os desafios criados por usuários de Meet Your Maker, o prequel Road 96: Mile 0 e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos que vêm nessa semana, como datas, preços e aparelhos em que podem ser jogados.

2 de 8 EA Sports PGA Tour traz a experiência mais realista de golfe no simulador da Electronic Arts; veja essa e mais estreias da semana — Foto: Reprodução/Steam EA Sports PGA Tour traz a experiência mais realista de golfe no simulador da Electronic Arts; veja essa e mais estreias da semana — Foto: Reprodução/Steam

👉 PS5 não conecta à rede Wi-Fi? Veja como resolver no Fórum do TechTudo

EA Sports PGA Tour - 4 de abril - PS5, XBSX/S, PC

A nova edição do game de golfe da Electronic Arts oferece uma experiência melhorada através da tecnologia PureStrike, que usa dados de golfistas reais coletados pela ShotLink e Trackman. Assim, jogadores terão até 20 tipos de tacadas diferentes, com movimentos capturados de atletas profissionais. Além da fluidez de movimento, há uma nova física para a bola, que está ainda mais precisa e ainda considera a dinâmica do percurso.

A gameplay inclui diferentes níveis de fidelidade em relação ao esporte real, com opções como Arcade, Pro, Tour e Simulation. Há também o modo carreira, no qual usuários podem criar e personalizar seu próprio golfista, desde a aparência até roupas e estilo de jogar.

O jogo oferece a possibilidade de começar em um torneio de amadores, no Korn Ferry Tour, ou diretamente no PGA Tour. Inclusive, fãs do esporte encontrarão recriações dos principais percursos em 30 campos projetados com a tecnologia Frostbite da Electronic Arts, a mesma usada em Battlefield 2042 . EA Sports PGA Tour está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 338,90, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 339 e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 299.

Everspace 2 - 6 de abril - PC

Após sucesso em campanha de financiamento coletivo e mais de 2 anos em acesso antecipado, o game de exploração espacial Everspace 2 será finalmente lançado para PC, com versões de PS5 e Xbox Series X/S planejadas para chegar entre junho e setembro. A história do jogo continua a acompanhar Adam Roslin, um piloto clone imortal que volta a lidar com o peso de ter apenas uma vida.

Durante a play, usuários poderão voar pelo espaço sideral e conhecer diferentes sistemas, lutar contra naves e obter valiosos espólios de suas vitórias. O título está disponível para PC nas lojas digitais Steam e GOG.com.

3 de 8 Everspace 2 é um game de ação e exploração espacial que se passa após um longo ciclo de vida e morte do primeiro game — Foto: Reprodução/Steam Everspace 2 é um game de ação e exploração espacial que se passa após um longo ciclo de vida e morte do primeiro game — Foto: Reprodução/Steam

GrimGrimoire OnceMore - 4 de abril - PS5, PS4, SW

Lançado em 2007, o clássico jogo de estratégia da Vanillaware agora finalmente recebe remasterização para PlayStation e Nintendo Switch. A nova versão do jogo traz alta resolução para o estilo de arte desenhado à mão, além de pequenas atualizações na gameplay. Na história, jogadores controlam a aspirante a maga Lille Blan enquanto trilha uma jornada até Silver Star Tower, uma famosa academia de magia.

Porém, quando um terrível feiticeiro ataca o local em busca da Pedra Filosofal, ela será a única capaz de defender a escola de ondas de inimigos. GrimGrimoire OnceMore está disponível para Nintendo Switch por R$ 259,99.

4 de 8 GrimGrimoire OnceMore traz um clássico jogo de estratégia da Vanillaware remasterizado para os novos consoles — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store GrimGrimoire OnceMore traz um clássico jogo de estratégia da Vanillaware remasterizado para os novos consoles — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Meet Your Maker - 4 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Em meio a um mundo que está morrendo lentamente, jogadores precisarão obter material genético (Genmat) para alimentar uma experiência chamada Chimera, que pode ser sua última esperança. Neste game de tiro em primeira pessoa FPS, cada player deverá criar seu próprio posto avançado para proteger seu Genmat com labirintos, armadilhas e hordas de monstros, enquanto tentam invadir os postos de seus adversários para roubá-los.

Meet Your Maker está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 119,95 e para PC (via Steam) por R$ 109,99. O jogo também será lançado para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) diretamente na PS Plus Essential, Extra e Deluxe de abril.

5 de 8 Em Meet Your Maker jogadores criam suas fases para proteger seus Genmat enquanto tentam roubar o de outros usuários — Foto: Reprodução/Steam Em Meet Your Maker jogadores criam suas fases para proteger seus Genmat enquanto tentam roubar o de outros usuários — Foto: Reprodução/Steam

Road 96: Mile 0 - 4 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Nesta prequel de Road 96, game desenvolvido pelo estúdio DigixArt Entertainment, jogadores controlam Zoe e Kaito. Apesar de estarem em diferentes classes sociais, os protagonistas nutrem uma grande amizade, e encontram um no outro um porto seguro para desabafarem sobre o ataque na fronteira em 1986. Durante a jornada do título, será preciso fazer escolhas, participar de minigames musicais e, enfim, descobrir os motivos que levaram Zoe a fugir de casa.

Road 96: Mile 0 está disponível no Nintendo Switch por R$ 75 e para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG.com. O jogo original Road 96 está disponível no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

6 de 8 Road 96: Mile 0 é uma prequel que conta a história de Zoe e Kaito, jovens de mundos diferentes que mantêm uma amizade na tirana nação de Petria — Foto: Reprodução/Steam Road 96: Mile 0 é uma prequel que conta a história de Zoe e Kaito, jovens de mundos diferentes que mantêm uma amizade na tirana nação de Petria — Foto: Reprodução/Steam

Moviehouse - The Film Studio Tycoon - 5 de abril - PC

Moviehouse é um simulador inspirado no antigo jogo The Movies, no qual usuários administram seu próprio estúdio de cinema. No papel do chefe do estúdio, será preciso começar com uma equipe pequena nos anos 80, contratar diretores, escritores e investir em talentos para levar sua empresa para o próximo patamar.

O game oferece a oportunidade de criar filmes de vários gêneros, como espionagem, comédia romântica, terror e mais, a fim de apostar nas próximas tendências do mercado e tentar se tornar a maior produtora de filmes de Hollywood. O título está disponível para PC através das lojas digitais Steam e GOG.com.

7 de 8 Moviehouse - The Film Studio Tycoon é um simulador que permite criar seus próprios filmes até se tornar a maior produtora do ramo — Foto: Reprodução/Steam Moviehouse - The Film Studio Tycoon é um simulador que permite criar seus próprios filmes até se tornar a maior produtora do ramo — Foto: Reprodução/Steam

Curse of the Sea Rats - 6 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Um jogo de ação e aventura no estilo "Metroidvania", Cursed of the Sea Rats traz a história de quatro prisioneiros britânicos transformados em ratos pela bruxa Flora Burn. Agora, eles precisam recuperar seus corpos humanos e buscar vingança. Assim, durante a jornada, será preciso explorar fases, ganhar habilidades e usá-las para obter acesso a novas áreas, além de enfrentar chefes perigosos.

Com 4 personagens diferentes, o game pode ser jogado sozinho ou em multiplayer para até 4 pessoas. Curse of the Sea Rats está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90 e para Nintendo Switch por R$ 59,99.